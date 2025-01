"Nunca digas nunca": Colombiana decía al llegar a EE.UU. que nunca estaría con un cubano y ahora...

Una colombiana que juró jamás enredarse con un cubano no solo terminó de pareja de uno, sino aprendiendo a cocinar congrí, diciendo “picadillo” y cantando los éxitos del Bebeshito y Kevincito. Su confesión ha hecho que TikTok estalle de risa y empatía con su historia, que demuestra que el amor no tiene fronteras... ni palabras prohibidas.

Eliana Uribe, conocida en TikTok como @eli_u22, compartió su experiencia con un video donde cuenta cómo, al llegar a Estados Unidos, aseguró que nunca estaría con un cubano. Sin embargo, el destino le dio una buena lección: “Un cubano, uy no jamás. Eso dije yo cuando llegué a Estados Unidos. ¿Y a que no adivinan qué pasó? Aprendí a hacer congrí, ahora digo picadillo, tengo un playlist del Bebeshito y de Kevincito. Por eso nunca digas nunca, okay”.

Eliana, quien ya ha publicado otros posts sobre su vida en pareja, ha conquistado a su audiencia no solo por su sentido del humor, sino por cómo refleja con frescura los contrastes culturales que vive con su novio cubano. El video ya acumula más de 28 mil likes y ha generado más de mil comentarios, donde muchos se identifican con su experiencia.

“Arriba los cubanos”; “Así me pasó a mí y hasta le parí una hija, como dicen ellos, estoy frita con mi cubano”; “Cuando prueban la comida cubana no prueban otra comida, y no hablo de comida”; “La mujer que no tenga un cubano en su vida es una mujer incompleta”; “Yo todavía estoy diciendo jamás”; “La verdad estoy con un cubano, pero son muy difíciles de llevar”; “Si te aman, te hacen la vida imposible, y si no, también. Pero son lo máximo”; “Una pregunta seria: ¿por qué a nosotros los cubanos siempre nos gustan las colombianas?”; “Nunca digas nunca, somos lo máximo corazón únicos”; “Yo aprendí a hacer arepas por mi colombiano, así que estamos igual”; “La que prueba un cubano encuentra todas las melodías del piano, y más si me prueba a mí”; “Lo mejor que le puede pasar a una mujer es tener un cubano en su vida”.

La mezcla de amor, humor y orgullo cultural quedó patente en la avalancha de reacciones al video. Muchos aprovecharon para bromear sobre la fama de los cubanos: “Somos serenatas sin guitarras y la locura nos define”; “Cuando pruebas un cubano, no pruebas a nadie más”; “Te manejaron el bate encima, como dicen en La Habana”. Otros simplemente se rieron y celebraron: “Bienvenida a tu parte de cubanía”; “Nunca digas nunca, mija. El cubano te cautivó”.

Eliana ha demostrado que las diferencias culturales pueden ser motivo de diversión y aprendizaje en una relación. Y si algo quedó claro entre risas y comentarios, es que lo de los cubanos es pura “azúcar”, como diría Celia Cruz.

