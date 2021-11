Miguel Díaz-Canel propone estudiar el marxismo para buscar soluciones a problemas económicos

Reunión de Miguel Díaz-Canel con representantes de empresas estatales Foto © Cubadebate / Estudios Revolución

Ante las problemáticas que continúan enfrentando hoy las empresas estatales socialistas, tras seis décadas de esfuerzos por volverlas rentables, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, propuso retornar a la economía política marxista para encontrar soluciones; según una nota de este 27 de noviembre del medio oficialista Cubadebate.

Díaz-Canel, en una reunión con representantes del sistema empresarial del Estado, consideró que el presente tiene que desarrollarse con un enfoque ideológico y económico, y para ello es necesario que los directivos de las empresas y sus trabajadores vuelvan una y otra vez a la economía política marxista.

El mandatario argumentó que el marxismo brinda el método, explica los retos de la construcción del socialismo, y constituye el fundamento político del socialismo. A su entender, una empresa socialista no es solo para producir utilidades, porque tiene también un compromiso social.

Siempre tenemos que volver al marxismo, porque el día que renunciemos a la teoría entraremos al camino del socialismo a ciegas. La teoría marxista no da recetas, es el método para encontrar las soluciones; argumentó Díaz-Canel.

El encuentro, que es el tercero que se realiza en lo que va de año, partió de una exposición del ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, quien habló sobre el proceso de constitución de las Mipymes estatales (micro, medianas y pequeñas empresas) y de las políticas para flexibilizar la remuneración salarial en el sistema empresarial estatal. Además, evaluó los resultados del proceso de distribución de utilidades por las empresas al cierre del tercer trimestre del año y analizó los precios mayoristas y minoristas.

Gil Fernández pidió a los presentes que pensaran en qué hacer para aprovechar al máximo las numerosas y profundas transformaciones que ha vivido la empresa estatal y en cómo garantizar para el próximo año un crecimiento económico con mayor eficiencia y responsabilidad de las empresas estatales socialistas.

Respecto a la implementación de las políticas para flexibilizar la remuneración salarial, que inició en octubre, precisó que el propósito es incrementar la productividad y la eficiencia empresarial, y que se realizará de manera gradual. Hasta ahora, se ha implementado en 158 empresas y se espera que beneficie a unos 238 000 empleados de distintas esferas. Asimismo, puntualizó que 755 centros habían desarrollado una distribución de utilidades al cierre del tercer trimestre de 2021.

No obstante, el funcionario destacó que no siempre las utilidades de una empresa se logran gracias a su productividad y eficiencia sino también por incremento de los precios o no ejecución de los gastos, lo cual no es lo ideal.

Gil Fernández informó también que, hasta el presente, más de 500 empresas estatales están en pérdidas y muchas aspiran a recibir subsidios del presupuesto del Estado o a subir los precios artificialmente.

Los precios reflejan los costos y estos se trasladan, entonces, la pregunta es ¿cuáles son los costos reales?, dijo el ministro. Este es el desafío a resolver, si los precios no cubren los costos hay que preguntarse por qué; agregó.