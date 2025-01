El Chicleee pide disculpas por su broma a la policía en Cuba

El polémico youtuber cubano conocido como El Chicleee, compartió en su perfil de Instagram un video pidiendo disculpas por una broma que hizo en una estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en La Habana.

"Vengo a decirles que el video de la policía me costó caro. Fue una broma que se me fue de control. Debo una sincera disculpa a la PNR. Realmente no tengo nada en contra del gobierno, ni de la política. No me meto en esos temas", dijo el influencer que está de moda entre los jóvenes de la isla.

"Mi contenido no está dirigido a ir en contra de cualquier tipo de gobierno o sistema que haya aquí ni en otro lugar del mundo. No jodan, no voy a decir El Chicleee", expresó negándose a dar el saludo que habitualmente hace a sus seguidores.

El Chicleee tenía una comunidad de más de 100 mil fans en Instagram en la mañana de este viernes, pero al momento de escribir esta noticia su página no está disponible.

¿De qué trataba la broma de El Chicleee en la PNR?

El influencer más controversial de Cuba se presentó en la unidad de la PNR, se dirigió a un oficial y le dijo: "Vengo a hacer una denuncia, me chuparon el pene". El policía lo miró sorprendido y respondió: "¡Ah bueno!".

El Chicleee insistió en hacer la denuncia con otro oficial, pero tampoco le hicieron caso. "Así de inútil es la policía en este país. Me lo (...) sin que yo quisiera y nadie toma represalias, porque las presas siguen encerradas y por eso no viene el agua", dijo para cerrar.

El video acumuló miles de interacciones. Al parecer las autoridades cubana no encajaron bien el chiste y se lo dejaron saber a El Chicleee de una manera que el youtuber prefirió no detallar.

¿Quién es El Chicleee?

Hay pocos datos en internet sobre este joven creador de contenidos que ha ganado notoriedad en redes sociales, especialmente en Instagram. Su estilo único y provocador, mezcla bromas, actuaciones teatrales y una imagen andrógina por las calles de La Habana.

Usa pelucas, lentillas rojas, tatuajes, uñas postizas y cejas rapadas. Ese estilismo lo ha convertido en un fenómeno cultural. Es cantante de lo que denomina “Hyperreparto”, y en sus videos suele incluir interacciones con transeúntes en lugares públicos.

Sus bromas no siempre son bien recibidas. Entre las más polémicas estuvo tocarle la cabeza a desconocidos, bailar como Michael Jackson en una parada o dar un grito de “gonorrea” en plena calle. Otras actuaciones en hospitales psiquiátricos y funerarias han generado controversia porque su humor negro no es aceptado.

A pesar de las críticas, El Chicleee crecía en seguidores y mostraba su faceta artística como cantante y actor, ganándose elogios dentro de su comunidad virtual. Su versión de "Dead Flowers" de The Rolling Stones, demuestra su versatilidad como artista más allá del peculiar tipo de humor que defiende.

Algunas personas lo han tomado por "loco", pero quedan sorprendidos con la genialidad que se oculta tras algunas de sus reflexiones, el dominio del inglés que muestra en ciertos momentos y la rapidez con que usa frases de doble sentido, muy cubanas. Es un personaje que no pasa indiferente en La Habana.

