¿Adiós a Bebeshito y Rachel? Kenny Robert tiene en la mira a nueva "pareja", Tekashi 6ix9ine y Hallel Génesis

Al parecer Kenny Robert ha dejado descansar por un tiempo a Oniel Bebeshito y Rachel Arderi y está concentrado en una nueva “pareja” de la farándula: Tekashi 6ix9ine y Hallel Génesis.

Aunque el rapero y la cantante cubana no están juntos, las pullas e indirectas han captado la atención de muchos internautas, entre ellos Kenny que ya se cree Hallel posando para las cámaras junto a Tekashi.

Lo más leído hoy:

No podía faltar Cocodrilín en los brazos de Kenny, el cocodrilo que habita en el patio de Takashi y que ya se ha vuelto famoso, incluso con una cuenta en Instagram con miles de seguidores.

Tekashi está cada vez más inmerso en la comunidad cubana en redes y cuando no entiende ciertas palabras o frases no tarda en preguntar, y claro está la respuesta de Kenny no tardó en aparecer.

Si Hallel hizo el trend viral de Cocodrilín, Kenny no se iba a quedar atrás y él también lo hizo y lo subió a Instagram tratando de opacar a la cantante.

Para que no queden dudas de que sus atributos son mejores, se puso su peluca, short corto y unos senos falsos, pero muy exuberantes.

Preguntas frecuentes sobre Tekashi 6ix9ine y Hallel Génesis