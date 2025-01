"En este país yo conocí lo que era la depresión": El desgarrador testimonio de un latino en USA

“Estados Unidos es un país frío. No solo por el clima, sino por las personas. Aquí todo gira en torno al trabajo, y eso te deja completamente solo”. Con esta cruda frase, un migrante latino resumió el impacto emocional de vivir en un país que, para muchos, representa la esperanza de una vida mejor.

Tras nueve meses en tierras estadounidenses, este hombre, conocido en TikTok como El Loco Jonder (@ellocojonder), compartió su experiencia en un video que no tardó en volverse viral. Desde la soledad y la falta de amistades, hasta el reto de enfrentar la ansiedad y la depresión, su testimonio ha resonado con miles de personas que, como él, han decidido emigrar.

“Yo nunca había sentido esto en mi vida. La ansiedad, la depresión… Este país te destruye emocionalmente”, confesó en su reflexión, que ya acumula millones de vistas. Además, alertó sobre lo que significa llegar al país sin una mentalidad fuerte o sin planes claros: “Sí, puedes ganar dinero, pero si no tienes visión, este lugar te consume”.

Otro de los puntos más duros de su relato fue sobre las relaciones personales. “98% de las parejas que llegan acá se separan. Es muy difícil sostener una relación con tantos problemas y sacrificios”, aseguró. Su sinceridad fue tal, que incluso se le quebró la voz al hablar de cómo ha cambiado emocionalmente desde que llegó: “Hoy en día, siempre tengo los sentimientos a flor de piel. Nunca me había sentido tan vulnerable”.

El video, publicado hace apenas unos días, ha generado una ola de reacciones, con más de 27 mil comentarios. Algunos usuarios se sintieron identificados con sus palabras: “Yo también conocí la depresión al emigrar”; “Este país no es para cualquiera, te destruye si no tienes fuerza”. Otros, en cambio, defendieron la experiencia migratoria: “Estados Unidos te da seguridad y estabilidad, pero no es para todos”.

Entre quienes lo apoyaron, varios lo animaron a no rendirse: “Eres fuerte por compartir esto. Sigue adelante, ya llegaste hasta aquí”, mientras que algunos lamentaron su situación desde el extranjero: “Nunca pensé que sería tan duro. Ahora me cuestiono si vale la pena venir”.

El Loco Jonder cerró su mensaje con una reflexión para quienes aún están considerando dar el salto: “El precio por perseguir tus sueños es muy alto. Pero ya que estamos aquí, hay que hacer que valga la pena”.

Preguntas Frecuentes sobre la Experiencia de Migrantes Latinos en Estados Unidos