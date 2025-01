Anuel AA, quien ha apoyado a Donald Trump durante su carrera hacia la presidencia, tampoco se perdió la fiesta de investidura del expresidente, un evento al que asistió acompañado de su pareja, Laury Saavedra. Con esta aparición pública, la pareja ha abierto las dudas sobre la llegada de su hija, Emmaluna.

En las imágenes compartidas por Anuel AA en Instagram podemos ver a la joven luciendo un ceñido vestido negro en el que apenas se le puede apreciar su prominente barriga, lo que ha abierto el debate si ya la pareja se ha convertido en padres de su primera hija en común.

Laury deslumbró en el evento con un elegante vestido negro de corte ceñido al cuerpo, con el que muestra su figura. El diseño, de cuello halter decorado con brillantes detalles plateados, aportaba un aire sofisticado y moderno a su look. Para complementar el atuendo, lució una estola de piel blanca que añadía un toque glamuroso perfecto para la ocasión. Su cabello suelto en suaves ondas y un maquillaje discreto pero favorecedor completaron un estilismo impecable que no dejó a nadie indiferente.

Anuel AA

Por su parte, Anuel AA optó por un traje negro de corte impecable con solapa satinada, combinado con gafas de sol que le añadían un aire de misterio y distinción. La pareja destacó por su coordinación sobria y elegante, marcando tendencia en este evento de alto perfil.

La presencia de ambos y el ceñido look de la joven en la investidura generaron un gran revuelo en redes sociales, ya que muchos han dado por hecho el nacimiento de la pequeña. La figura de Laury captó la atención de todos, ya que no mostró signos de un estado avanzado de embarazo, abriendo el debate sobre la llegada o no de su hija.

Cabe destacar que en los últimos días ha circulado en redes sociales una supuesta imagen compartida por Laury que habría revelado la llegada de su hija.

La llegada de Emmaluna hará que Anuel AA se convierta en padre por cuarta vez. El reguetonero también es padre de otros tres hijos: Pablo Anuel, fruto de su relación con Astrid Cuevas; Gianella, hija de Melissa Vallencilla; y Cattleya, hija de su matrimonio con Yailin La Más Viral.

