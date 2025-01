La Diosa capta la atención de sus fanáticos con el estreno "De verano a invierno"

La Diosa ha vuelto a capturar la atención de su público con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “De verano a invierno” que aterrizó este viernes en las plataformas digitales.

La canción llegó acompañada de un videoclip donde la artista sorprendió al debutar como toda motorista, mostrando una faceta completamente nueva.

En su canal de YouTube, la cantante cubana expresó su emoción por el estreno y pidió a sus seguidores todo su apoyo: “Amores míos, apoyen este tema, estoy trabajando bien duro para ustedes. Si me lo comparten llego a más, si me dejas tu like y tu comentario, maravilloso será saber qué opinas de este tema. Un abrazo”.

Desde su auto, La Diosa compartió un video en Instagram escuchando el tema para invitar a sus fans a disfrutarlo.

El videoclip se grabó en la noche y en él La Diosa aparece con un ajustado traje de látex negro que realza su figura, guantes a juego y su melena, en ese momento rubia platinada, que le da un aire futurista y rebelde.

En varios momentos del audiovisual La Diosa aparece conduciendo la moto, para lo cual tuvo que recibir algunas clases y aprender a manejar una motocicleta de cambios. Todo esfuerzo para lograr este resultado es válido.

Si todavía no has visto el videoclip “De verano a invierno”, aquí te lo compartimos:

