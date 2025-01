Guía esencial: Estos son los derechos de los migrantes que necesitas conocer si vives en EE.UU.

Los inmigrantes en EE.UU., independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos fundamentales bajo la Constitución. Estos incluyen el derecho a guardar silencio, a no firmar documentos sin asesoría legal, y a no permitir el acceso a su hogar sin una orden judicial válida. Además, tienen derecho a no permitir registros de sus pertenencias sin una orden judicial.