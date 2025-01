"Soy I220A y hace tres años que no puedo ver ni abrazar a mis hijos": Desgarrador testimonio de una madre cubana en EE.UU.

Un desgarrador video compartido por la usuaria de TikTok Yilian Martínez ha tocado las fibras más sensibles de muchas de personas, especialmente en la comunidad migrante. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la cubana relató lo que siente al haber cumplido tres años de haber dejado a sus hijos en Cuba para emigrar a Estados Unidos.

“Un día como hoy salí de mi país, me despedí de mis hijos con el dolor más grande del mundo. Soy I220A y ya hoy hace tres añitos que no puedo ver ni abrazar a esos hijos míos”, expresó Yilian mientras yacía en su cama, visiblemente afectada. “Hoy es un día muy triste para mí, hoy hace tres años que esos niños no pueden abrazar su madre", añadió en su vídeo, donde reconoció que había muchas más personas en su misma situación. "Es muy difícil estar tanto tiempo separados, más cuando nuestros hijos son pequeños”, añadió.

Su testimonio resonó entre cientos de usuarios, quienes dejaron comentarios cargados de empatía, consejos y hasta críticas. Algunos se identificaron profundamente con su situación: “Así estoy yo, ya llevo tres años sin ver a mis hijos, también soy I220A. Fuerza, hermana, Dios nos ayudará”. Otros contaron historias similares de separación: “Yo me pasé cinco años sin ver a mis hijos. Es un dolor indescriptible, pero Dios no abandona”.

Sin embargo, algunos comentarios cuestionaron su decisión de emigrar sin ellos. “Yo jamás dejaría a mis hijos atrás”, comentó una usuaria, a lo que Yilian respondió: “Nunca digas nunca. Así decía yo y un día tuve que elegir entre tenerlos o llevarlos a una miseria exhaustiva”.

El video acumula más de 1,800 likes en su perfil @yilian8508 y ha generado más de 600 comentarios en menos de 24 horas. Entre palabras de aliento y debates sobre las decisiones que toman los migrantes, quedó clara una cosa: el sacrificio de dejar atrás a la familia para buscar un futuro mejor es una de las experiencias más dolorosas que enfrenta un emigrante.

“Este sentimiento no se lo deseo a nadie”, añadió Yilian en los comentarios, agradeciendo a quienes le enviaron fuerzas para seguir adelante.

