Cubano en EE.UU. explota contra un hater: "No obligo a nadie que mire mis vídeos ni nunca he pedido un dólar a un seguidor"

El creador de contenido cubano @soy_edgy no se quedó callado y le respondió contundentemente a un comentario lleno de envidia que recibió tras compartir videos de los lugares que ha visitado desde que dejó su trabajo en Walmart. En el video, Soy Edgy defendió su esfuerzo y éxito como creador de contenido, dejando claro que lo suyo no es casualidad.

El comentario al que respondió decía: “Gracias a los seguidores dejó el Walmart y anda viajando, y nosotros seguimos en el mismo trabajo, seguimos de comemierda haciendo famosos a cualquiera”. Sin filtros, el cubano respondió: “Primeramente, y con todo el respeto que no te mereces, te voy a responder de la siguiente manera: yo no obligo a nadie a que vea mis videos, yo nunca le he pedido a ningún seguidor mío que me dé un dólar, a mí me paga TikTok por las vistas. ¿Tú sabes por qué? Porque yo hago contenido de valor”.

Luego explicó el trabajo que hay detrás de sus videos: “Esos videos cortos de un minuto que tú ves, yo me demoro horas haciéndolo, me demoro horas escribiendo un guión para informar a las personas, para ayudar a las personas a conseguir trabajo”. También dejó claro lo que piensa de la envidia: “Que tú vengas y me dejes este mensaje me da a entender que eres ese tipo de gente que, por estar pendiente a la vida y al progreso de los demás, estás en la misma mier que tú dices que estás… porque las personas envidiosas como tú, ni aunque tengan redes sociales, ni aunque les vaya un poquitico bien en la vida, van a sentirse mejor”*.

Su respuesta no pasó desapercibida y los usuarios no tardaron en reaccionar. “Así son los seres envidiosos que no pueden ver a otros triunfar porque les carcome por dentro. Éxitos niño, y deja que sufran tus logros”; “Es verdad, crear contenido es mucho trabajo, me alegro de que tengas éxito y estés feliz”; y “La envidia es mala, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga”, comentaron algunos seguidores.

También hubo quienes aconsejaron que no gastara energía en estos comentarios: “No merece tu atención, hay personas que se quedaron con todo lo de la Caja de Pandora”; “Brilla y sigue brillando, y al que no le guste que se ponga gafas”; y “No pierdas tu energía respondiendo, sigue con tu contenido”.

El video llega días después de que Soy Edgy dejara Walmart tras casi dos años trabajando en el turno nocturno. Aunque explicó que el estrés y el ambiente laboral lo llevaron a renunciar, el creador ha aprovechado el tiempo desde entonces para crear contenido, compartir tips con su comunidad y visitar lugares que siempre quiso conocer. Ahora, con una comunidad que lo respalda y reacciona masivamente a cada publicación, el cubano deja claro que no tiene tiempo para la envidia: “Puedo vivir de mis redes sociales, de informar a las personas, de hacerle el bien a la comunidad latina”.