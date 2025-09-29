Vídeos relacionados:

Tekashi 6ix9ine vuelve a ser noticia, y no precisamente por su música. El polémico rapero fue condenado a arresto domiciliario en Florida tras verse envuelto en una nueva pelea, esta vez en un centro comercial de Palm Beach. Y eso no es todo: podría terminar en prisión si la justicia determina que violó su libertad condicional.

El artista, cuyo nombre real es Daniel Hernández, de 28 años, compareció en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde admitió que agredió a un hombre que se burló de su pasado como testigo contra la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods. Según las autoridades, la situación pasó de los gritos a los golpes en cuestión de segundos.

"Me equivoqué", dijo Tekashi frente al juez Paul A. Engelmayer, según reportó The New York Times. El magistrado ordenó que el rapero permanezca en su casa con un grillete electrónico hasta la próxima audiencia, que se celebrará en noviembre.

Lo que más preocupa a la fiscalía es que este es el tercer proceso judicial que enfrenta Tekashi en menos de un año, todos por hechos distintos. De confirmarse que violó su libertad condicional, podría ser condenado a hasta cinco años de prisión, según detalló el fiscal Jonathan Rebold.

En esta ocasión, el rapero no llegó solo al tribunal. Estuvo acompañado por su madre y por su actual pareja, la cubana Aliday Alter, quien ha ganado visibilidad en redes sociales por su relación con el artista. Recientemente, la joven mostró su tatuaje en el cuello con la cara del rapero.

El historial de Tekashi incluye acusaciones por conducta sexual con una menor, posesión de armas y delitos relacionados con crimen organizado. En 2018 fue arrestado junto a miembros de los Nine Trey, pero logró salir de prisión en 2020 tras colaborar con las autoridades como testigo clave.

Aunque parecía haber dejado atrás los problemas legales, en los últimos meses volvió a infringir las normas. Ahora, con un nuevo incidente violento sobre la mesa, el futuro del rapero está nuevamente en manos de la justicia.

