Antes de enamorar a Tekashi 6ix9ine, revolucionar las redes con su carisma y viralizar su frase “Oe, cómo dice el coro”, Hallel Génesis ya era parte de la escena urbana cubana. Y aunque hoy muchos la conocen por sus videos en Instagram o su fugaz relación con el rapero estadounidense, lo cierto es que seguramente ya la habías escuchado… sin saber que era ella.

En 2021, con apenas 16 años, Hallel debutó oficialmente en la música con un tema junto a El Kimiko y Yordy, uno de los dúos más populares del género urbano en Cuba. La canción, titulada “Qué le vamos a hacer”, fue grabada en La Habana y lanzada en YouTube con videoclip incluido. En ese momento, su nombre aún no era reconocido, pero su voz ya comenzaba a dejar huella.

Cuatro años después, el video ha cobrado nueva vida: los comentarios están llenos de seguidores que llegan desde podcasts, entrevistas y reels virales, sorprendidos de descubrir que esa joven que escucharon sin identificar es la misma que hoy causa furor en redes y escenarios.

“No sabía que era Hallel, pero esta canción la tengo pegada desde hace rato”, comenta una fan. “Después del podcast vine directo aquí… ¡tremendo tema!”, escribe otro.

Nacida en La Habana y radicada en Miami desde hace ocho años, Hallel Génesis encontró también en el contenido digital una forma de conectar con el público. Con videos sobre relaciones, situaciones cotidianas y mucha espontaneidad, logró crear una comunidad fiel. Su sello personal, la frase “Oe, cómo dice el coro”, se volvió viral y terminó por convertirse en parte de su identidad artística.

Fue precisamente su impacto en redes lo que llamó la atención de 6ix9ine, quien no tardó en lanzarle piropos públicos, compartiendo incluso fragmentos de sus videos. Aunque el vínculo entre ambos no duró, ese impulso ayudó a que el nombre de Hallel Génesis cruzara fronteras.

Pero más allá del boom mediático, la joven artista ha seguido firme en su camino musical. En agosto de 2025, protagonizó un vibrante show en Varadero junto a Yomil, donde interpretaron en vivo “Como dice el coro”, una canción que hoy sigue sonando fuerte como uno de los éxitos del verano en Cuba.

Mientras su presencia en redes sigue creciendo y su música evoluciona, miles de personas están descubriendo —o redescubriendo— que ya habían escuchado a Hallel Génesis… antes de que el mundo supiera su nombre.

