"Yo no estoy solo": Asegura Ultrack tras ruptura con Amanda y preocupa a sus seguidores

Tras su ruptura con Amanda Sanz, su ahora exesposa y madre de sus hijas, Ultrack tiene algo preocupados a sus seguidores, pues al parecer la separación lo ha golpeado mucho.

En una directa que hizo en Instagram y que replicó el perfil Papel Encara, Ultrack se refirió a su situación actual y despertó con sus palabras algunas alarmas.

“De la única persona que tú tienes que estar enamorado es de ti mismo”, aseguró el influencer.

“Lo más importante de todo esto, y muchos que me siguen lo saben, son mis hijas, no hay bendición más grande que esa”, recalcó. Justamente hace unos días confesaba que lo más duro del divorcio ha sido el verse separado de las niñas.

“Aparte, yo no estoy solo, espérate un momentico que a mí me gusta filosofar de la vida y todo eso. Yo no estoy solo, caballero, yo no estoy solo, yo quiero que me digan ahí en los comentarios cuántas personas de los que están allí me quieren a mí, digan yo, para que tú veas que yo no estoy solo”, preguntó a sus seguidores.

En la publicación de Papel Encara varios internautas reaccionaron a las palabras de Ultrack mostrándose preocupados: “La verdad que está afectado el pobre”; “Nunca estamos solos, Dios siempre con nosotros”; “Todo pasa”; “Se le nota el dolor”.

Otros, sin embrago, lanzaron comentarios algo fuertes y fuera de lugar: “Una lloradera cabrona le dieron banda”; “A ti no te quiere ni tu mujer que te dejó”; “Entró en la fase ataque de tarro”; “Está atacado”; “Ay Ultrack a que se la come un cantante de esos enemigos tuyos o amigo”; “Yo le dejo la casa y que la pague todo ella ningún macho va a venir a gozar lo que me ha costado”.

Ultrack y Amanda no han hablado de las razones de la ruptura, pero en redes se especula que pudo haber sido por causa de una tercera persona, pero ninguno de los dos lo ha confirmado.

