"La grasita que suelta el pellejo del pollo yo sí me la como": Tiktoker cubana muestra lo que come en un día y genera debate

La creadora de contenido conocida como Yuyudecuba compartió en TikTok un video donde mostraba lo que consumió durante un día en Cuba, lo que generó miles de reacciones y un amplio debate entre sus seguidores. En la grabación, la influencer detalló su rutina alimenticia y respondió a críticas por las decisiones que toma al cocinar.

En el video, @yuyudecuba comienza su día con un café, algo que describe como “habitual en la casa”, y prepara pan tostado acompañado de croquetas de queso compradas a una vendedora ambulante que recorre su barrio en una motorina. Al mediodía, la influencer explica que no almorzó porque se levantó tarde, pero cocinó un potaje de chícharos que guardó para la cena. Durante la noche, completó la comida con un pollo en salsa, arroz blanco y plátanos maduros. "Yo sé que a mucha gente no le gusta usar el pellejo del pollo, pero a mí sí, porque la grasa que suelta le da sabor, y aquí en mi casa nos gusta así", comentó mientras mostraba el plato terminado.

Lo más leído hoy:

El video generó una avalancha de comentarios. Algunos usuarios respaldaron su estilo de vida y su honestidad al compartir su rutina diaria. Un seguidor comentó: "Soy de Camagüey, de toda una vida, y mi abuela, quien me crió, a los frijoles colorados les echa calabaza y malanga siempre", resaltando cómo sus costumbres culinarias coinciden con las de la influencer. Otro señaló: "Cada quien cocina como quiere y con lo que tiene. Lo importante es que agradezcas lo que comes y sigas adelante".

Sin embargo, otros criticaron su contenido, argumentando que no refleja la realidad que enfrentan muchos cubanos. Un usuario opinó: "Eso no es verdad, en Cuba estamos pasando muchas necesidades y los alimentos son escasos y muy costosos", mientras otro añadió: "¿En qué mundo vive esta mujer? No hay ajo ni cebolla, mucho menos todo lo que menciona. La realidad es otra".

Además, hubo quienes aprovecharon para reflexionar sobre las diferencias culturales en la cocina. Una usuaria de República Dominicana compartió: "En mi país, las habichuelas llevan auyama, y cada quien cocina con lo que tiene", mientras que otra, desde Puerto Rico, comentó: "Aquí también se le echa calabaza, pero para dar ese colorcito amarillo que tanto nos gusta".

Entre los mensajes de apoyo, una usuaria escribió: "Eres una guerrera. Lo importante es que tu familia coma. No te dejes afectar por comentarios negativos", mientras que otra afirmó: "Caballero, en Cuba se cocina con lo que hay, no critiquen. Cada maestro tiene su librito". No obstante, las críticas continuaron: "Eso no es real. Hay muchas familias que no pueden comprar ni lo más básico", señaló un seguidor.

El video de la creadora no solo desató una discusión sobre recetas, sino que sirvió como un espejo de las realidades y desigualdades que enfrentan las familias cubanas. Un usuario reflexionó: "Caballero, hay que ser creativos para sobrevivir en Cuba. Se cocina con lo que se puede, no con lo que uno quiere", mientras que otro destacó: "Cada cultura tiene su manera de cocinar, pero en Cuba es cuestión de adaptarse y resolver con lo que hay".

Días después de este y otros vídeos, Yuyudecuba publicó una respuesta a un comentario que cuestionaba su visión de la realidad cubana, donde afirmó: "Yo no sé si tú eres cubana o no, pero en Cuba sí hay de todo, mi corazón. Hay ajo y cebolla, hay ají, hay lo que tú quieras, pero tienes que buscar dinero". Este mensaje generó una nueva ola de opiniones, dividiendo aún más a sus seguidores.

A pesar de las críticas, algunos seguidores valoraron la autenticidad de Yuyudecuba. Una usuaria comentó: "La gente critica demasiado. Tú sigue compartiendo tus recetas, que inspiras a muchos", mientras otra añadió: "Yo también le echo calabaza, malanga y lo que tenga en casa. Hay que adaptarse y ser creativos".

Preguntas Frecuentes sobre la Alimentación y la Realidad en Cuba