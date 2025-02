Madre cubana con 6 hijos que vive en extrema pobreza gana una casa en sorteo

El exboxeador Lino Tomasén, conocido como “El Hombre de Hierro Cubano”, dio a conocer en sus redes sociales la historia de una madre cubana con seis hijos que vive en extrema pobreza y que resultó ganadora de una casa a través de un sorteo.

En Instagram, Tomasén explicó que viajó más de 100 kilómetros para entregarle varias donaciones y conocer, personalmente, dónde vive esta madre.

Documentó el momento en un video donde también detalló que, además de la vivienda que ayudará a comprar en menos de un mes, la mujer recibió donaciones económicas y medicamentos enviados por sus seguidores en diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Rusia.

“Dios no se equivoca. Miren quién fue la ganadora del sorteo: una mujer con seis hijos, viviendo en condiciones deplorables. Esa fue la persona a la que Dios le dio la unción de la victoria”, expresó Tomasén, quien ha logrado movilizar ayuda internacional para diversas causas en Cuba.

En el video, se observa la reacción emocionada de la madre, quien agradeció la ayuda y explicó que su sueño siempre ha sido poder ofrecerles un hogar digno a sus hijos.

“Es un gran sueño para cualquier madre poder darles una casa a sus hijos. Estoy agradecida con todos los que han querido ayudarnos a salir adelante con este gran deseo”, expresó la madre.

Tomasén entregó en efectivo una suma de dinero recaudada a través de donaciones de sus seguidores y aseguró que continuará recaudando fondos para completar la compra de la vivienda y mejorar sus condiciones.

El exboxeador también hizo un llamado a quienes quieran sumarse a la causa, dejando en sus publicaciones los datos bancarios de la fundación que gestiona las ayudas: “No hay que ser millonario para ayudar. Un dólar, un peso, un centavo pueden hacer la diferencia”, enfatizó.

En su mensaje, Tomasén pidió confianza en la transparencia del proceso y reafirmó su compromiso con seguir ayudando a familias cubanas en situación de vulnerabilidad: “Yo no me voy a robar ni un solo dólar, Dios no me lo permitiría. Ya hemos entregado tres casas y vamos por más”, aseguró.

El caso de esta madre guantanamera se suma a la difícil situación de miles de familias en Cuba que viven en condiciones precarias, agravadas por la crisis económica y la falta de acceso a recursos básicos.

La ayuda brindada a través de iniciativas independientes como la de Tomasén resalta la importancia de la solidaridad y el apoyo comunitario en medio de las dificultades.

El influencer conocido El Pibe Cubano también pidió ayuda a sus seguidores para poder comprarle una casa a esta madre cubana ganadora del sorteo: "Espero no fallarle a esta familia, cuento con su apoyo".

En 2024, "El Hombre de Hierro Cubano", le entregó una casa a una anciana que lo perdió todo en un derrumbe en La Habana. En apenas cuatro días, logró reunir el dinero necesario para comprar la vivienda a la señora, a quien le dio además 30 mil pesos y 300 dólares.

