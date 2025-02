"¿Cómo puedes ser tan traicionero?": Mexicana reprocha a latinos que votaron por Trump y desata debate viral

Un video de la creadora Zero Kitkat, publicado en TikTok, ha generado un intenso debate y se ha vuelto viral, acumulando miles de comentarios y más de 70,000 "me gusta" en pocos días. En su reflexión, la joven mexicana cuestiona duramente a los latinos que apoyaron al expresidente Donald Trump, calificando este respaldo como una "traición a sus raíces" y poniendo sobre la mesa temas de identidad y discriminación.

La creadora inicia el video citando frases que ha escuchado de otros latinos, como: "Qué bueno que Trump ganó, porque como latina si hubiera podido también votaría por él". Con un tono enfático, Zero se dirige a quienes justifican las políticas migratorias del expresidente: "No me cabe en la cabeza cómo puedes ser una persona como yo, con un nopal en la cara, y apoyar a alguien que claramente nos desprecia".

En otra parte de su reflexión, subraya las implicaciones del racismo sistémico y enfatiza su decepción hacia los latinos que, tras legalizar su estatus migratorio, olvidan sus raíces: "Se les olvida completamente de dónde son. Es como si pensaran que al votar por Trump los van a tratar como iguales, y no es así."

La publicación ha generado cientos de comentarios en TikTok, donde los usuarios han reaccionado de manera intensa. Un usuario aseguró: "Pensé que mi algoritmo me había traicionado, pero menos mal que lo vi hasta el final," mientras otra persona confesó: "Ya me estaba enojando con el principio, pero ahora te doy toda la razón." Algunos usuarios destacaron la importancia del mensaje, como alguien que escribió: "Zero siempre será mi lugar seguro; habló con pura verdad." Sin embargo, no faltaron las críticas. Un comentarista señaló: "Trump no es racista, solo hace cumplir la ley."

Muchos usuarios también aprovecharon para reflexionar sobre la percepción de los latinos en Estados Unidos. Uno expresó: "Piensan que tienen algún tipo de privilegio por estar legales, pero para ellos siempre serás alguien con un nopal en la cara." Otro agregó: "El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano que se siente gringo." Algunos, incluso, abordaron el tema desde el humor: "Casi te escribo una biblia, pero vi el video completo y me calmé."

El tono de Zero, directo y emocional, no pasó desapercibido. "Tienes toda la razón; es una traición olvidar de dónde vienes," comentó alguien, mientras otro aseguró: "Es increíble cómo los latinos creen que defendiendo a Trump los van a tratar como iguales." También hubo quienes reflexionaron sobre el impacto en la comunidad migrante: "Literalmente, por culpa de unos pocos, todos los latinos estamos pagando las consecuencias."

El video compartido en su perfil en TikTok @zerokitkat ha puesto sobre la mesa temas sensibles como el racismo, la discriminación y la identidad cultural de los latinos en Estados Unidos. Más allá de su impacto en TikTok, esta discusión refleja un fenómeno más amplio: la tensión que enfrentan los migrantes entre sus raíces y el deseo de encajar en su nuevo país.

La viralidad de la controversial reflexión de esta joven que vive en Monterrey confirma el poder de las redes sociales para iniciar debates cruciales, especialmente en comunidades que lidian con desigualdades y discriminación. Zero Kitkat no solo ha generado conversación, sino que ha provocado una reflexión profunda entre los latinos sobre su papel en la sociedad estadounidense.

