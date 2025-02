"Es mi piel y mi decisión": La Diosa responde con todo tras enseñar su nuevo tatuaje

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida artísticamente como La Diosa, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un nuevo tatuaje, reafirmando su pasión por los dibujos animados. En esta ocasión, la artista se ha plasmado en la piel la imagen de la icónica villana de Disney, Cruella de Vil.

A través de un video compartido en su perfil de Instagram, La Diosa mostró el proceso de creación del tatuaje, que fue realizado en su pierna. Con su carismática personalidad, la cantante advirtió a sus seguidores que no le hicieran comentarios sobre su decisión de tatuarse personajes animados.

"Cuidadito con empezar a decirme que para qué me tatúo muñequitos y muñequitas. No, no, no. ¡Esta es mi piel! Mi pierna y mi decisión. Yo soy una enferma de los muñequitos y esta vez le tocó a Cruella de Vil", expresó la cantante en la publicación.

El diseño, inspirado en la icónica villana de "101 Dálmatas", resalta los rasgos característicos de Cruella, con su distintivo cabello blanco y negro y su expresión desafiante.

El tatuaje ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes han elogiado la valentía de La Diosa para plasmar en su piel elementos significativos de su infancia.

No es la primera vez que la cantante cubana expresa su amor por los dibujos animados a través del arte corporal. En varias ocasiones ha mostrado su admiración por personajes que marcaron su niñez, convirtiéndolos en parte de su identidad artística.

Con su irreverente estilo y actitud desafiante, La Diosa sigue dando de qué hablar en redes sociales, demostrando que su autenticidad y personalidad son elementos clave de su carrera musical y de su imagen pública.

