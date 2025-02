Cubanos arremeten contra el gobierno tras anuncio de apertura de más tiendas en dólares

Las nuevas tiendas en dólares han causado indignación porque agravan la desigualdad económica en Cuba. La mayoría de los cubanos no tiene acceso a dólares, lo que limita su capacidad para comprar productos básicos. Además, estas tiendas no aceptan pagos con tarjetas en Moneda Libremente Convertible (MLC), a pesar de que muchas cuentas bancarias en la isla están en esa moneda. Los ciudadanos denuncian que estas medidas profundizan la exclusión social y no resuelven los problemas económicos del país.