"El peor error desde que estoy en este país": Cubana en EE. UU. reflexiona sobre la compra de su primera casa

Una cubana residente en Estados Unidos ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir su experiencia al comprar su primera casa. A través de un video en su cuenta de TikTok, la mujer explicó que esta decisión, que inicialmente llenó de orgullo y satisfacción a su familia, terminó convirtiéndose, según sus palabras, en "el peor error de su vida". En su relato, destacó que, aunque comprar una casa puede ser motivo de celebración, un año después se dio cuenta de que había subestimado los costos y desafíos asociados.

La creadora del video, identificada como @anaidysramirez28, comenzó recordando la emoción que sintió al adquirir su primera vivienda junto a su esposo. Sin embargo, con el tiempo, asegura haber comprendido que la propiedad no representaba una inversión rentable, al menos desde su perspectiva. "Una casa no es un ingreso activo, y no pienso discutirlo con nadie", afirmó. En su opinión, comprar una casa para vivirla no genera beneficios económicos inmediatos, sino que implica una serie de gastos que pueden ser difíciles de manejar. Entre estos mencionó los intereses de la hipoteca, los costos de mantenimiento y los riesgos de que el valor de la vivienda no aumente en el tiempo.

Lo más leído hoy:

"De la única manera que yo veo que una casa es una buena inversión es que la compres cash", comentó. Agregó que una vivienda podría considerarse una cuenta de ahorro a largo plazo, pero únicamente si su valor sube con los años, algo que, según ella, no está garantizado. Citó como ejemplo la crisis inmobiliaria de 2008, cuando los precios de las propiedades cayeron drásticamente, y concluyó que nadie puede asegurar que el mercado no se desplome en el futuro.

El video provocó una avalancha de reacciones entre los usuarios de TikTok, algunos de los cuales respaldaron su postura mientras que otros la cuestionaron. "Mimi, si las rentas están carísimas, prefiero pagar ese mismo dinero en mi propia propiedad", comentó una usuaria, mientras que otra señaló: "El problema no es comprar la casa, sino que mucha gente compra sin poder pagarla". Por otro lado, hubo quienes criticaron abiertamente sus declaraciones, argumentando que comprar una vivienda siempre será mejor que alquilar. "La renta engorda el bolsillo del dueño, y nunca será tuyo ni lo recuperarás", afirmó un usuario.

Ante las críticas, la creadora respondió que hablaba desde su experiencia personal, asegurando que había vivido en carne propia las dificultades de adquirir una casa en Estados Unidos con tan solo tres años y medio en el país. "Quizá si no lo estuviera viviendo te daría la razón. Pero no es el caso. Yo no solo sé lo que estoy diciendo, sino que lo estoy experimentando en vivo y en directo", expresó en respuesta a uno de los comentarios.

La discusión también atrajo opiniones de quienes consideran que el error no fue la compra en sí, sino la falta de preparación financiera antes de tomar esa decisión. "Es que te tiraste muy rápido de la guagua... Para comprar casa con menos de cinco años tienes que tener una buena economía", comentó una usuaria, mientras otra sugirió que el mejor enfoque sería invertir primero en un negocio antes de adquirir una vivienda.

El testimonio de esta cubana ha puesto en el centro del debate una cuestión recurrente: ¿es mejor comprar o alquilar una vivienda? La respuesta parece depender de las circunstancias económicas y los objetivos de cada persona. Mientras tanto, la creadora del video concluyó su mensaje con una reflexión: "Yo siempre digo que de los errores o se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Ha sido una escuela pasar por este proceso".

Preguntas frecuentes sobre la compra de vivienda en Estados Unidos