"Cómo hay cosas ricas de comer en el Yuma y uno aquí sin nada": Cubana se desahoga en TikTok

¿Y si tu alma pertenece a otro lugar del mundo? Izzy, conocida como @izzys33 en TikTok, tiene claro que no se siente cubana. Desde la isla, ha compartido varios videos que mezclan humor, sinceridad y hasta una pizca de drama, logrando hacerse viral en la plataforma. En su última publicación, aseguró que, por sus gustos y estilo, debió haber nacido en Europa, específicamente en Italia.

“Yo tengo pinta de europea, de rusa, no sé, de italiana. Yo debí haber nacido en Roma, Italia, mínimo. Pero mi mamá me parió, me descargó en la taza del baño y rodé hasta caer aquí en Cuba”, dice entre risas. Izzy confiesa que adora las delicias que son comunes en otros países, como el queso Gouda o la mozzarella, y lamenta que en la isla sean prácticamente inalcanzables. Según explica, una libra de queso Gouda en una Mipyme cuesta 1,450 pesos cubanos, más de cinco dólares, lo que lo convierte en un lujo para la mayoría.

En su video, Izzy no se queda solo con la comedia. Mientras muestra un video que le enviaron desde Miami lleno de productos deseados, reflexiona sobre las dificultades del día a día en Cuba. “Miren, con la cantidad de cosas ricas que hay en el Yuma y uno aquí sin nada… Final. A llorar que se cayó el tete”, remata.

Pero este no es el único contenido viral de Izzy. En una publicación previa, dejó claro que su presencia en TikTok no tiene como objetivo buscar pareja ni recibir ayuda económica, algo que le ha valido admiración y críticas. “Caballero, el hecho de que yo tenga TikTok en Cuba no quiere decir que yo ande buscando macho, marido, ni nadie que me mande dinero”, expresó contundente. La joven enfatizó que su interacción en la plataforma es meramente social: “Con lo que da TikTok a mí me basta y me sobra”.

Este mensaje directo, sumado a su tono humorístico en otros videos, ha hecho de Izzy una voz peculiar en la red. Mientras unos aplauden su independencia y su forma de enfrentarse a las dificultades, otros critican su sinceridad, sugiriendo que podría usar un tono más suave. Sin embargo, Izzy parece tener claro su propósito: compartir su visión de la vida, reírse de las situaciones complicadas y, de paso, soñar con una vida llena de quesos europeos.

Con su mezcla de comedia y franqueza, Izzy ha logrado conectar con una audiencia que valora tanto su sentido del humor como su autenticidad, dejando en claro que, aunque vive en la isla, su espíritu pertenece a otros rincones del mundo.

