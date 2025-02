"Los precios están por los cielos": Cubana muestra qué pudo comprar con 16 mil pesos

Una cubana residente en Matanzas ha causado revuelo en TikTok tras publicar un video en el que muestra lo que pudo comprar con 16,000 pesos cubanos. En el video, la joven, identificada en la plataforma como Sheyla, inicia explicando que antes de hablar de la compra quería contar que empleados de la empresa eléctrica elevaron sin permiso el contador de su hermana, lo que causó un malentendido.

Sin embargo, deja ese tema en suspenso y pide a sus seguidores que comenten si quieren que lo explique en otro video. Luego, muestra los productos adquiridos con la considerable suma de dinero: galletas saladas, una botella de aceite, una caja de helado, un paquete de pollo de 10 libras, 10 libras de arroz, ajíes, tomates, cebollas, otro pollo entero de 2.3 kilos y un pomo de ajo. Mientras muestra su compra, señala que el aceite que pudo conseguir no le gusta porque es demasiado claro y no rinde, las cebollas están muy caras y las galletas son una alternativa ideal ahora que no hay pan.

Además, expresa su gusto por la pechuga de pollo y su preferencia por el chocolate, aunque tuvo que conformarse con un helado de mantecado.

El video de @sheyreyes03 ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios, muchos de los cuales giran en torno al valor real de los 16,000 pesos cubanos en dólares. Algunos estiman que equivalen a unos 47 dólares, mientras que otros señalan que la cifra ronda los 53 dólares, dependiendo de la tasa de cambio informal. "El dólar está en 340 CUP, así que serían unos 47 dólares", comentó un usuario, mientras que otro replicó: "El dólar está en 300, serían 53 dólares más o menos".

También hay quienes comparan con otros países y expresan su sorpresa ante el elevado costo de vida en Cuba. "En Colombia con esa cantidad hago mercado para cinco meses, Dios santo", afirmó un usuario, mientras que otra persona agregó: "En República Dominicana con ese dinero compro para todo el mes y todavía me sobra".

Otros comentarios se enfocaron en la crisis eléctrica y la capacidad de la tiktoker para conservar sus alimentos en medio de constantes apagones. "¿Cómo haces con el helado si nunca hay luz?", preguntó un seguidor, mientras que otro añadió: "Encima que no tienen corriente, los de la empresa eléctrica hacen esas corruptelas".

La incertidumbre sobre la conservación de los alimentos en medio de los cortes de electricidad fue un tema recurrente, con preguntas como: "Si no hay luz, ¿cómo mantienes el pollo y el helado sin que se echen a perder?".

También hubo críticas sobre la calidad de los productos adquiridos, en especial el arroz, con un usuario asegurando que "Yo creo que el peor arroz del mundo es el que mandan para Cuba". La falta de variedad y el alto costo de los productos llevaron a muchos a cuestionar si realmente se puede sobrevivir con los precios actuales en la isla. Además, varios seguidores preguntaron a la joven si había considerado emigrar. "Amiga, si están tan altos los precios, ¿por qué sigues en Cuba? ¿No has pensado en irte con tu esposo?", preguntó una usuaria.

El video de Sheyla es uno de los tantos que dan fe de la profunda crisis económica en Cuba, donde la inflación ha golpeado fuertemente a la población.

Recientemente, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció que ni siquiera con un salario de 6,000 pesos se puede vivir en la isla. Sin embargo, no ofreció soluciones concretas ni reconoció la responsabilidad del gobierno en el problema. Actualmente, el salario mínimo en Cuba es de 2,100 pesos, y los precios han aumentado tanto que muchos trabajadores enfrentan dificultades extremas para cubrir sus necesidades básicas.

En los últimos meses, múltiples denuncias en redes sociales han reflejado la difícil situación económica. Una doctora en Sancti Spíritus declaró que una lata de leche en polvo cuesta lo mismo que dos meses de su salario, mientras que una ingeniera mostró que con un salario mínimo solo pudo comprar unas pocas libras de verduras en un mercado agropecuario. Incluso periodistas oficialistas han criticado la situación, como el reportero de CMHW, Jesús Álvarez López, quien expresó: "¿Qué puede comprar hoy un jubilado de 1,528 pesos, si hasta la yuca, el boniato y la calabaza han dejado de ser asequibles?".

La crisis económica cubana se ha agravado desde la fallida implementación de la "Tarea Ordenamiento" en 2021, que supuestamente tenía el objetivo de estabilizar la economía, pero que terminó disparando la inflación y hundiendo el valor del peso cubano. En la actualidad, la moneda cubana sigue en caída libre frente al dólar y el euro, afectando aún más la capacidad de compra de la población.

El video de Sheyla no solo ha generado un debate sobre el alto costo de la vida en Cuba, sino que también ha puesto de relieve las enormes dificultades que enfrenta el ciudadano promedio para cubrir sus necesidades básicas, en un país donde los salarios y pensiones cada vez valen menos frente a la inflación.

Preguntas frecuentes sobre el costo de vida en Cuba y el impacto de la inflación