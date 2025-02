Gobierno cubano abre otra tienda exclusiva en dólares en La Habana

La población cubana enfrenta dificultades significativas para acceder a productos básicos si no cuenta con dólares. Las alternativas incluyen depender de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), que también están desabastecidas, o recurrir al mercado informal de divisas, donde el dólar suele cotizarse a precios elevados. Esto agrava la situación económica de quienes no reciben remesas o no tienen acceso a divisas extranjeras.