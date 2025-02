Cubana muestra cuánto rinden 100 dólares en una mipyme: "Mira todo lo que compré"

La crisis económica en Cuba sigue siendo tema de debate en redes sociales, especialmente cuando se trata del costo de los alimentos y la capacidad de compra con moneda extranjera.

En este contexto, una cubana en TikTok decidió compartir en redes su experiencia en una micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), mostrando qué productos logró adquirir con 100 dólares.

En el video, que se volvió viral rápidamente, la mujer exhibe una variedad de productos y comenta que, pese a los elevados precios, logró obtener una cantidad considerable de artículos.

"Yo te voy a decir a ti la cantidad de comida que voy a comprar con estos 100 dólares. Eso para que tú veas que cuando tú te economizas bien, las cosas fluyen", dice antes de mostrar la compra realizada.

La compra incluyó: un lomo sin hueso por 11,000 pesos cubanos, un cartón de huevos por 2,700 pesos, un paquete de pollo de 11 libras por 3,600 pesos, una libra de queso y pasta de bocadito por 700 y 600 pesos, respectivamente, 5 libras de molleja de pollo por 2,300 pesos, 5 libras de picadillo de pollo por 1,515 pesos, dos paquetes de croquetas a 100 pesos cada uno, un paquete de papas prefritas por 3,500 pesos. Además, complementó la compra con dos bolsas de pan, un paquete de galletas y cinco bolsas de arroz.

Sin embargo, la publicación ha generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios han compartido sus propias experiencias y opiniones sobre el costo de vida en la isla.

“Yo mandaba 350 euros cada mes y mi hermana me dijo que no era suficiente y que tenía que enviar algo más. Yo gano 1,600€ y mi piso me cuesta 750€. Así que ya no le mando nada y me ahorro problemas”, comentó un usuario, reflejando la presión que sienten algunos migrantes para sostener económicamente a sus familiares en Cuba.

Otro internauta expresó su sorpresa ante el video: “Este video yo lo voy a guardar porque, según mi familia, con 100 dólares no se compra nada. Entonces veo esto y no entendí nada”.

Pero también hubo quienes resaltaron que el costo de los productos varía dependiendo de la provincia y la disponibilidad de ciertos alimentos. “Eso también depende del lugar donde vives, porque soy de Sancti Spíritus y me pasé tres días en Cuba. Créeme que ese lomo no se ve y el arroz a 230 la libra… la cuenta no da. Y no me siento estafada, porque los precios están por las nubes”, relató una usuaria.

Algunos señalaron que, aunque la compra mostrada en el video es considerable, no es suficiente para alimentar a una familia durante un largo período. “100 dólares duran una semana, para comprar comida, pagar luz, aceite, sazones, ensalada, aseo y demás… Aquí los precios están por las nubes y nadie quiere estafar a nadie, y menos a un familiar que se preocupa por los suyos”, opinó otra persona.

La discusión también giró en torno al papel de las remesas y la responsabilidad de los familiares en la isla. “Es ayudar, no mantener al 100%. Igual ellos pueden trabajar para comprar el resto, ¿no? ¿O se trata de mandar para que nadie trabaje o qué?”, cuestionó un usuario.

Este tipo de videos se han vuelto comunes en redes sociales, como lo evidenció un caso similar, donde una pareja mostró cuánto podían comprar con 100 dólares en el mercado cubano.

En ese video, que data de 2023, la pareja logró adquirir 12 libras de carne de cerdo, 8 libras de carne de oveja, un aguacate, un paquete de salchichas y otros productos básicos, pero destacaron que la compra apenas duraría poco más de una semana.

Estos ejemplos reflejan la grave crisis inflacionaria que atraviesa Cuba. Según datos recientes, la inflación en el mercado formal ha superado el 30% en el último año, afectando principalmente los alimentos y el transporte.

A esto se suma la devaluación del peso cubano, que ha perdido gran parte de su valor frente al dólar y el euro, lo que ha encarecido aún más los productos de primera necesidad.

El salario mínimo en Cuba está fijado en 2,100 pesos cubanos (CUP) desde la implementación de la Tarea Ordenamiento en 2021. Sin embargo, este monto es claramente insuficiente en el contexto económico actual.

Por ejemplo, en mayo de 2024, se reportó que este salario apenas alcanzaba para adquirir dos kilogramos de pollo, reflejando una grave crisis de poder adquisitivo entre los trabajadores cubanos.

Incluso altos funcionarios del gobierno han reconocido la insuficiencia de los salarios. Recientemente, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa admitió que con un salario de 6,000 CUP no se puede vivir en Cuba, debido al elevado costo de los alimentos y productos básicos.

Asimismo, la inflación ha erosionado gravemente el poder adquisitivo de la población. En abril de 2024, la inflación interanual en el mercado formal se situó en 33.17%, con el sector del transporte experimentando un alza del 47.95%.

Además, en mayo de 2024, los precios aumentaron un 31% respecto al mismo mes del año anterior, manteniendo al país atrapado en una espiral inflacionaria

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ubicó a Cuba entre los cinco países del continente con inflación crónica, señalando que entre junio de 2022 y junio de 2023, la inflación en la isla se aceleró en 16.5 puntos porcentuales.

Esta realidad ha obligado a muchos ciudadanos a depender de remesas enviadas por familiares en el extranjero o a buscar empleos adicionales para subsistir. No obstante, la decisión del gobierno cubano de dolarizar la economía ha incrementado las desigualdades sociales, ya que quienes no tienen acceso a divisas extranjeras enfrentan mayores dificultades para adquirir bienes y servicios básicos.

