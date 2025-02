Yordenis Ugás opina sobre "incomodidad" de Marco Rubio como Secretario de Estado

Vídeos relacionados:

En declaraciones recientes, el exboxeador cubano Yordenis Ugás ha generado controversia al afirmar que Marco Rubio "debe estar muy incómodo" en el cargo de Secretario de Estado, posición que ocupa desde el pasado 21 de enero.

Ugás explicó sus argumentos en una publicación en Facebook, señalando que la designación del exsenador implicaría afrontar desafíos que podrían poner en evidencia discrepancias entre sus convicciones y las exigencias de la política exterior actual.

Captura de Facebook/Yordenis Ugás

“Siempre soñé con que Marco Rubio fuera vicepresidente, aunque sabía que era casi imposible por esa regla que impide que el presidente y el vicepresidente sean del mismo estado – ¡porque se perderían los votos, y en el caso de Florida, hubieran perdido totalmente!”, comenzó Ugás su exposición.

El ganador del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur de peso ligero de 2005, apuntó que el año pasado, mientras resolvía un tema familiar, estuvo con mucha cercanía con la oficina del entonces senador Rubio y siempre le dijo a su mamá: “Ese va a ser uno de los hombres más poderosos del país”.

Sin embargo, aunque acotó que para el cargo de Secretario de Estado, “la verdad es que está súper preparado”, señalando que además es una posición clave en el gobierno, también dijo que “la gran diferencia es que ser vicepresidente te ata durante cuatro años, casi sin opción”.

Entonces argumentó: “Con lo que se viene como Secretario de Estado, dudo que Marco llegue hasta el final... y espero estar equivocado”.

De acuerdo a Ugás, el floridano “debe estar realmente incómodo”, porque “si te has pasado la carrera condenando las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, criticando a diestra y siniestra e incluso odiando al asesino de Putin… ¿cómo vas a pasar de un extremo a otro? Aunque aclaro, el rol del Secretario de Estado es llevar adelante las políticas del presidente, y eso tiene que quedar bien claro”.

Para avivar el debate, Ugás planteó un cuestionamiento que dejó abierto a sus seguidores. “Y aquí me queda una pregunta que me he hecho desde el primer día: ¿Crees que Marco Rubio sabía de todo lo que iba a pasar con Venezuela y Ucrania y, aun así, aceptó el cargo?”.

Su interrogante fue recibida con varios criterios en la publicación, en el que primó la división de opiniones.

“Marco Rubio puede no estar de acuerdo en muchas cosas, pero la democracia tiene que sobresalir y dar lo mejor al país. La política es cabeza fría, enfocada en el resultado de un país con buena economía, seguridad, y calidad en servicios públicos. Para ayudar a otros, primero tiene que estar bien uno, y con el catarro que tiene USA. Ahora, no puede seguir curándole la fiebre al mundo entero”, expresó uno de los internautas.

Otra persona reflexionó sobre el poco tiempo que lleva el actual Secretario de Estado en el cargo. “Están juzgando toda la gestión de 4 años por solo un mes que llevan esas personas ahí. Aún falta mucho por ver. ¿Quién sabe cuál es la estrategia final de todo esto? Hay que esperar un poco más. Es mi opinión. Pero entiendo la incertidumbre que se siente en este momento”, adelantó.

Un usuario fue más allá en sus argumentos. “Te diré algo y tal vez no te guste, esa es la política, todo a conveniencia. Hoy es azul y mañana verde. Lo que sí creo que Trump le tomó el pelo a todo aquel que pensó que era un león, y ahora resulta ser que es un conejo manejado por el verdadero presidente... Elon Musk. Compró las elecciones para hacer lo que desee, hoy en EE.UU. solo manda Elon”.

Un liderazgo con sello latino y postura firme

Rubio, de 53 años e hijo de inmigrantes cubanos, se convirtió en el primer hispano en ocupar este cargo estratégico y en el primer miembro del gabinete de Donald Trump en ser ratificado por el Senado.

La votación se resolvió con un abrumador respaldo de 99 votos a favor y ninguno en contra, recibiendo también el voto demócrata.

Este resultado refleja no solo la confianza bipartidista en sus capacidades, sino también el reconocimiento a su trayectoria política y su enfoque en temas de política exterior, convirtiéndolo en una figura clave para liderar al Departamento de Estado en un momento de desafíos globales.

En su primera gira, Rubio realizó una visita oficial a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Durante este recorrido, destacó la importancia de la región para la seguridad y el crecimiento económico de Estados Unidos, y dejó en claro que su gestión buscará fortalecer la cooperación bilateral, al mismo tiempo que critica la influencia de regímenes autoritarios y potencias como China en el hemisferio.

Uno de los movimientos más contundentes de su gestión ha sido la asunción interina del control sobre USAID. Rubio ha criticado a la agencia por no promover de forma efectiva los intereses nacionales, impulsando una reestructuración que la alinee estrechamente con la política exterior del gobierno. Además, ha ordenado la suspensión de nuevos compromisos de ayuda exterior en diversas áreas—salud, educación, desarrollo y seguridad—apuntando a revisar la efectividad y coherencia de estos programas.

La agenda de Rubio también ha incluido reuniones estratégicas con altos mandos del Comando Sur de Estados Unidos, con quienes ha discutido la necesidad de una mayor coordinación en defensa y seguridad, especialmente frente a desafíos como la migración irregular y la influencia de actores extranjeros en América Latina y el Caribe.

También ha dado pasos importantes para abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el Secretario de Estado destacó la necesidad de utilizar el liderazgo de Donald Trump para reunir a las partes enfrentadas y fomentar negociaciones serias que pongan fin al conflicto.

En ese encuentro se anunciaron, además, medidas para conformar un equipo de negociación destinado a explorar vías de paz, reafirmando la postura de que solo un liderazgo firme y enérgico –según sus palabras, el de Trump– podrá lograr avances en el proceso de paz.

