La Cintumbare recomienza su vida en Cuba "con la cabecita arriba": Entre la escuela de su hijo y la diversión nocturna

La influencer Cinthya Medrano, conocida como La Cintumbare, está retomando su vida en Cuba tras la repatriación y lo hace, como se dice en buen cubano "con la cabecita arriba" y generado un intenso debate en redes sociales.

Este viernes compartió en su perfil de Instagram @lacintumbarelapara, un video en el que aparece acompañando a su hijo a la escuela, saludando a vecinos y recorriendo las calles de La Habana con determinación.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en sus recientes publicaciones es su aparente adquisición de un vehículo, ya que se le vio conduciendo un carro por la capital cubana, rumbo a lo que parece ser fue una noche de divertimento en La Habana.

La Cintumbare compartió en sus historias todo lo que bailó y gozó en un centro nocturno, disfrutando de una cerveza y compartiendo con amigos cercanos. Está decidida a que su nueva realidad no la va a amedrentar.

Deportación bajo la administración Trump

La influencer ha acaparado miradas esta semana debido a su regreso forzado a Cuba. Fue deportada este jueves tras permanecer varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Llegó a la isla en el primer vuelo de deportación bajo la administración de Donald Trump. La abuela de la influencer compartió un mensaje en redes sociales y señaló que "son cosas de la vida que tienen que pasar".

Por su parte, Cinthya asegura que su historia no termina aquí. "Estaré disfrutando de mi niño y mi familia, a quienes hacía cuatro años no veía, pero en unos días estaré con ustedes", escribió en sus redes sociales. La joven asegura de que perdió una batalla, pero "no la guerra".

