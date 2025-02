Llega a Cuba deportada polémica influencer conocida como "La Cintumbare"

La influencer cubana Cinthya Medrano García, conocida en redes sociales como "La Cintumbare", fue deportada a Cuba este jueves tras permanecer varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La información fue confirmada inicialmente por su mánager en un video publicado en Instagram, en el que explicó que la repatriación ocurrió en el primer vuelo de deportación bajo la administración de Donald Trump en su segundo mandato.

Posteriormente, la propia Cinthya publicó un mensaje en redes en el que se mostró positiva y combativa, dando a entender que va a dar guerra.

"Gracias a todas mis seguidoras por sus mensajes de apoyo tan lindos, las amo con mi vida. Estaré disfrutando de mi niño y mi familia, a quienes hacía cuatro años no veía, pero en unos días estaré con ustedes", escribió.

"Perdimos una batalla, pero no la guerra. Recuerden que la flecha, para avanzar, tiene que retroceder. En 2025, la calle es mía. Solo espero que estén listas para recibir a una nueva mujer", concluyó, antes de firmar como "LA PATRONA".

Captura de Instagram/La Cintumbare La Para

En otra imagen publicada en sus historias de Instagram se le vio muy cariñosa con su hijo.

La Cintumbare junto a su hijo (Fuente: Captura de historia Instagram/La Cintumbare la para)

El portal digital Cubanos por el Mundo captó publicó en Instagram una imagen en la que presuntamente se ve a La Cintumbare conversando con una vecina.

Medrano formó parte del grupo de 104 migrantes irregulares que fueron enviados de regreso a la isla en un avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Su regreso se produjo en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, que buscan reforzar los controles sobre los migrantes irregulares provenientes de Cuba y otras naciones.

Según informó el periodista Mario Pentón, de Martí Noticias, la deportación de Medrano estuvo marcada por irregularidades en su estatus migratorio.

Aunque en redes sociales ella aseguraba tener una libertad condicional (I-220A), documentos oficiales revelaron que en realidad ingresó a Estados Unidos con un parole el 7 de junio de 2022.

Sin embargo, su caso se complicó debido a la falta de comparecencia en tres audiencias migratorias, lo que llevó a que un juez de inmigración emitiera una orden de deportación en octubre de 2023.

Detención y polémicas de La Cintumbare

Medrano, quien residía en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, fue detenida en enero por agentes de ICE. Durante su estancia en un centro de detención, reconoció en una llamada telefónica que había un "98% de probabilidades" de ser deportada, lo que finalmente ocurrió.

La influencer se hizo conocida en redes por su estilo irreverente, lenguaje obsceno y comentarios polémicos. En varias transmisiones en vivo, aseguró que no regresaría a Cuba a menos que fuera "arrastrada".

En uno de sus mensajes más controvertidos, instó a sus seguidores a enviar helicópteros y aviones para evitar su deportación. También se dirigió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, solicitándole que interviniera para impedir su regreso a la isla.

"Están esperando por ti para que firmes mi deportación. Acaba de decirle a los gringos que tú no estás de acuerdo con que vaya para Cuba, porque soy persona no grata en tu país. Necesito que muevas tus hilos y tus contactos, porque me he buscado enemistades por tu culpa en EE.UU. y ahora te toca a ti hacer por mí", declaró Medrano en un video desde la prisión migratoria.

Durante su estancia en Estados Unidos, "La Cintumbare" se vio envuelta en varias disputas mediáticas.

Entre ellas, destacó una demanda por difamación interpuesta por la cantante "La Diosa", luego de que Medrano realizara comentarios ofensivos sobre el hijo y el esposo de la artista.

Además, se hizo viral por declaraciones en las que afirmaba no tener intención de trabajar en EE.UU. y decir que prefería vivir de ayudas gubernamentales.

Políticas migratorias y deportaciones de cubanos

La deportación de La Cintumbare se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump.

Informes oficiales indican que más de 42,000 cubanos en Estados Unidos tienen órdenes finales de deportación, pero la negativa del gobierno cubano a recibirlos ha retrasado su ejecución.

Antes del vuelo de este jueves, el anterior había sido uno realizado el pasado 19 de diciembre, cuando ICE deportó a Cuba con 42 ciudadanos que habían ingresado irregularmente al país.

Durante la Administración de Joe Biden, realizaron 42 vuelos de deportación, con un total de 978 cubanos devueltos a la isla.