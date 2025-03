Congresista Carlos Giménez regresa a Cuba tras 64 años y visita la "única parte libre"

Vídeos relacionados:

El congresista Carlos A. Giménez visitó en días recientes por primera vez la isla luego de 64 años de haber salido del país.

Su viaje, realizado el 7 de marzo, tuvo como destino la Base Naval de Guantánamo, a la que arribó como parte de una delegación del Congreso de Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Durante su visita, Giménez aseguró que estar en Guantánamo representaba estar en “la única parte libre de Cuba”.

“Por primera vez en 64 años, pude visitar el país donde nací. Me siento profundamente honrado de representar a nuestra comunidad en el Congreso y de haber estado en la única parte liberada de Cuba: la bahía de Guantánamo”, declaró en un comunicado oficial difundido tras su viaje.

Un regreso cargado de emociones y recuerdos

El congresista, quien abandonó Cuba en noviembre de 1960 junto con sus padres y su hermana cuando tenía apenas seis años, afirmó que la experiencia de volver a pisar suelo cubano había intensificado su deseo de ver a Cuba libre de lo que calificó como la “tiranía comunista” instaurada tras 1959.

“Siempre he querido ver a Cuba libre, pero ahora me hice la promesa de que no regresaré hasta que toda la isla sea libre. Esta visita me dio aún más determinación para seguir trabajando por eso”, aseguró Giménez en una entrevista exclusiva con Fox News Digital.

Captura de X/Carlos Giménez

Durante el vuelo hacia Guantánamo, el legislador narró cómo despertaron en él recuerdos de infancia que se mantienen como pequeños fragmentos en su memoria.

“Me di cuenta de que era la primera vez en casi 65 años que veía la isla, lo hermosa que es. Es un lugar muy especial, y que un grupo de matones, dictadores y opresores lo haya arruinado, inicialmente me causó emoción, pero luego eso se convirtió en ira”, expresó.

Giménez indicó que su familia procedía del oriente del país, donde pasó parte de su niñez, específicamente en Manzanillo, a pocas decenas de millas de la Base Naval de Guantánamo.

Una visita con objetivos estratégicos

Giménez llegó a la Base Naval de Guantánamo como parte de una delegación liderada por Mike Rogers, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

El objetivo principal de su viaje fue evaluar las instalaciones destinadas a migrantes irregulares y sostener reuniones con oficiales encargados de la seguridad en la Base.

Esto se enmarca en las recientes medidas adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump para trasladar allí a supuestos “criminales violentos” que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.

“Como miembro del Comité de Servicios Armados, pude ver directamente el rápido progreso que ha logrado el presidente Trump para convertir Guantánamo en un punto clave para la repatriación de criminales violentos hacia sus países de origen”, aseguró Giménez.

Condiciones de la Base y relaciones con Cuba

El congresista también aludió a las particulares condiciones de aislamiento que existen entre la Base Naval y el resto del archipiélago, entre los que hay una peligrosa zona fronteriza con cientos de miles de minas colocadas por el régimen cubano para impedir el paso entre ambas áreas.

En ese contexto, el representante aclaró que las reuniones entre las autoridades cubanas y estadounidenses en esa región no ocurren con fines diplomáticos, sino exclusivamente para cuestiones operativas de la Base, aunque en los últimos meses dichos encuentros han cesado.

Durante el recorrido, la delegación también conoció sobre la situación de aproximadamente 40 trabajadores cubanos que, desde 1966, optaron por permanecer en la Base y no regresar a Caimanera. Ahora, muchos de ellos, ya en avanzada edad, permanecen allí, bajo cuidado especial.

Un compromiso renovado con la causa cubana

Giménez reiteró su compromiso de seguir colaborando estrechamente con el expresidente Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, la comunidad del exilio cubano y los activistas dentro de la isla, con el objetivo claro de poner fin al régimen castrista.

“Ahora es el momento. Tenemos todas las piezas en su lugar para actuar más rápidamente hacia una Cuba democrática. Es cuestión de voluntad, y yo ciertamente tengo esa voluntad”, enfatizó el legislador.

Carlos Giménez actualmente representa al condado de Miami-Dade y los Cayos de Florida, y se desempeña en importantes cargos en varios comités, incluyendo la presidencia del Subcomité de Seguridad del Transporte y Marítima del Comité de Seguridad Nacional, además de su participación activa en el Comité de Servicios Armados.