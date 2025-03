¿Juntos o separados? Daniela Reyes publica video en el que sale su ex y se disparan los rumores de ruptura con Yomil

Lo que comenzó siendo un video en el que Daniela Reyes recuerda sus inicios como youtuber, terminó convirtiéndose en la nueva comidilla de las redes sociales.

Al final del video se ve por un instante a su ex Ángel y eso desató una nueva ola de rumores sobre una supuesta ruptura de la youtuber cubana y su pareja actual, el reguetonero Yomil Hidalgo.

El influencer Un Martí To Durako, quien siempre está al tanto de lo último que ocurre en la farándula cubana, asegura que ellos ya no están juntos: “Yo les llevo diciendo que mantequilla de maní ya no está con panchiiii bueenooo pero tampoco con Ángel”.

La pareja del influencer, Sachy Sánchez, sigue en esa misma línea y en una directa dijo: “Es increíble como Yomil pone en sus historias una canción tirándole a Daniela, ese Yomil el amor lo hace hacer el ridículo. Mi hermano, la tipa es una contenta, Daniela no tiene sentimientos, yo eso se lo veo a ella, es una chiquita que es frívola, que está pa´ lo que a ella le conviene, ella piensa en ella”.

El video también desencadenó una fuerte reacción de parte de la actual novia de Ángel, Gloria Stephany, que arremetió contra Daniela llamándola “mentirosa” e “infeliz”.

Hasta el momento ni Daniela ni Yomil han confirmado su superación, y en su más reciente entrevista con el “Podcast De La Vida”, la youtuber habló de su relación con el reguetonero.

También en las recientes publicaciones de Daniela en Instagram, Yomil le ha dejado algunos piropos, incluyendo uno bastante salidito de órbita.

No obstante, la distancia entre ambos, ella en Miami y él en Cuba, está haciendo sus estragos en las redes sociales.

