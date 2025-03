Detienen a una tercera cubana con documento I-220A en su cita con ICE: ¿Qué está pasando?

Esta semana ya suman tres los reportes de mujeres cubanas detenidas tras asistir a sus citas programadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la oficina de Miramar, en el condado de Broward.

El caso más reciente es el de Denice Reyes, una migrante que llegó al país en enero de 2022 junto a su esposo, Lisvani Sánchez.

Ambos fueron liberados bajo supervisión mediante el formulario I-220A y posteriormente solicitaron asilo.

Sin embargo, durante una cita rutinaria con ICE, Denice fue detenida y trasladada al centro para migrantes de Broward, mientras que Lisvani quedó en libertad con un dispositivo de monitoreo GPS.

Es importante destacar que la joven no tiene antecedentes penales.

Un giro inesperado en su vida

Lisvani Sánchez, quien vivió en carne propia el angustiante momento de la detención de su esposa, ha expresado su desesperación ante la decisión de las autoridades.

“Tirarme para el piso a dar gritos”, así describe su reacción al enterarse de que su esposa quedaba detenida.

El joven narró los hechos en declaraciones a Univision, explicando que fue devuelto a casa sin su esposa y sin una razón clara de la detención.

“A las 4 de la tarde vienen y me devuelven mis papeles y me dijeron que me tenía que ir, que mi esposa se tenía que quedar detenida. Le pregunté el motivo y ellos me dijeron que era una orden que había venido de arriba”, relató Sánchez.

Afirmó que se negó a abandonar el lugar, pero finalmente fue obligado a salir de los parqueos de Miramar de la oficina de ICE en Miramar. Desde entonces, su vida ha cambiado drásticamente.

“No como, no me he levantado para ir a trabajar”, confesó, visiblemente afectado por la incertidumbre sobre el destino de su esposa.

Aunque mantiene comunicación frecuente con ella, la angustia y el temor a lo que pueda ocurrirle no lo dejan en paz.

Una situación legal incierta

Denice y Lisvani cruzaron la frontera sur de Estados Unidos en enero de 2022 y recibieron un I-220A.

Tras la reciente detención de la joven, su expediente ahora muestra una fecha de corte en el sistema, mientras que su esposo, pese a portar un dispositivo de seguimiento, no tiene aún una fecha de audiencia judicial.

El abogado Wilfredo Allen, experto en inmigración, explicó la compleja situación legal que enfrentan muchos migrantes con este documento.

“Yo creo que cuando hacen estas detenciones están mandando un mensaje de pánico y miedo. La gran parte de personas los sueltan enseguida. En algunos casos, personas que tenían I-220A y no tenían corte, les han puesto una fecha de corte”, detalló el letrado.

Allen aconsejó a los migrantes en esta situación que no dejen de asistir a sus citas con las autoridades por miedo a ser arrestados.

Precedentes inmediatos de cubanas con I-220A detenidas por ICE

La detención de Denice Reyes se suma a la de Laura de la Caridad Sánchez y Yadira Cantallops Hernández, quienes también fueron detenidas por ICE esta semana durante citas de control rutinarias de ICE.

Ambas cruzaron la frontera en diferentes momentos de 2022. En ninguno de los dos casos tienen récord criminal, según defienden sus abogados.

Laura de la Caridad Sánchez, de 26 años, trabaja, estudia enfermería y tenía fecha de corte para diciembre.

En el caso de Yadira Cantallops Hernández, es madre de un niño pequeño nacido en EE.UU. y tenía fecha de corte en abril.

En redes sociales, algunos internautas han reparado en la singularidad de que las tres detenidas sean mujeres, un hecho ciertamente llamativo.

ICE endurece la supervisión de inmigrantes con I-220A

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está intensificando la supervisión de inmigrantes beneficiados con el documento I-220A, una medida que está generando incertidumbre y preocupación entre miles de cubanos en proceso de regularización.

Desde esta semana, quienes han comparecido a citas programadas en las oficinas de ICE en Florida han sido notificados de que estarán sujetos a un monitoreo más estricto mientras sus casos de asilo avanzan en tribunales.

El medio digital Café Fuerte informó que este control se realizará bajo el Programa de Supervisión Intensiva de Apariciones (ISAP), un mecanismo alternativo a la detención que exige a los inmigrantes registrarse periódicamente y cumplir con obligaciones específicas, como el uso de aplicaciones de monitoreo y la permanencia en su domicilio en horarios determinados.

Monitoreo reforzado y posibles visitas domiciliarias

Los inmigrantes bajo este programa han recibido folletos informativos detallando las nuevas reglas. Además de la supervisión telefónica y las videollamadas obligatorias.

ICE advierte que podría realizar visitas domiciliarias con apoyo de autoridades locales para verificar la residencia declarada por los inmigrantes.

En Florida, quienes asistieron a citas recientes en las oficinas de ICE en Miramar, en el condado de Broward, fueron trasladados temporalmente a una dependencia en Miami Lakes antes de ser liberados.

¿Qué es el formulario I-220A?

El formulario I-220A, conocido como “Orden de Libertad Bajo Palabra”, es un documento que permite la liberación de individuos de la custodia federal bajo ciertas condiciones.

Entre ellas, se encuentra la obligación de presentarse a audiencias migratorias y no violar leyes locales o federales.

Sin embargo, este estatus no se considera una admisión oficial al país ni otorga beneficios migratorios, lo que deja a los beneficiarios en una situación legal incierta.

Uno de los principales inconvenientes del I-220A es que los migrantes cubanos liberados bajo esta condición no son elegibles para ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, ya que no se les considera “inspeccionados y admitidos” en el país.

Esta restricción afecta a miles de cubanos que han ingresado en los últimos años y esperaban obtener la residencia permanente.

Expertos en leyes migratorias recomiendan a quienes se encuentran en esta situación que busquen asesoría legal especializada.

Es crucial cumplir con todas las condiciones establecidas en el formulario I-220A y asistir puntualmente a las citas programadas con las autoridades migratorias para evitar complicaciones adicionales.