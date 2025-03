Tener tu propia casa en Estados Unidos sin grandes inversiones de dinero no tiene porque ser un sueño inalcanzable. Un cubano en Odesa, Texas, acaba de demostrarlo con un video en TikTok en el que muestra el interior de un tráiler de lujo por 28 mil dólares. Un clip que se ha vuelto viral, desatando una ola de reacciones. El tráiler, de 36 pies de largo, viene con cocina equipada, baño con ducha y hasta un segundo nivel tipo loft. Vamos, que es pequeño, pero apañado.

Las opiniones no se hicieron esperar. Mientras unos lo ven como la solución perfecta para independizarse sin quedar endeudado de por vida, otros no están tan convencidos. "Viviría ahí feliz toda mi vida", dijo un usuario emocionado. Otra persona incluso fantaseó con tenerlo junto al mar, asegurando que sería su hogar ideal. Pero no faltaron los más escépticos, como el que comentó: "Prefiero partirme el lomo trabajando que vivir en esa cajita".

Y si el tráiler ha causado revuelo, el loft del segundo piso ha sido el gran protagonista. "La parte de arriba es para aprender a gatear", bromeó un seguidor. Otro, con más imaginación, se preguntó: "Al subir las escaleras, ¿cómo vas? ¿Gateando hasta la cama?". Aunque la casa tiene su encanto, muchos se preguntan si es realmente cómoda para alguien que mide más de metro y medio.

Además de las risas, también surgieron dudas más serias de personas interesadas. "¿Eso se puede financiar?", "¿Incluye el envío?" y "¿Dónde lo estaciono sin que me multen?" fueron algunas de las preguntas que más se repitieron.

El creador del video, conocido en TikTok como Alex-RVSALE (@titi_535), aclaró que hace entregas a nivel nacional (sí, hasta la Florida) y que se puede financiar una parte si no tienes todo el dinero de golpe.

Así que ahí lo tienes, una opción de vivienda barata, moderna y sobre ruedas. ¿Te animarías a vivir en un tráiler como este? ¡Déjanos tu opinión!

