Crece la lista de cubanas con I-220A detenidas por ICE en Florida: ¿Dónde están?

Vídeos relacionados:

En las últimas horas se dio a conocer el caso de Beatriz Monteagudo, una cubana de 25 años y con I-220A que también parte del grupo de mujeres que fueron detenidas el pasado 10 de marzo durante su cita de control en las oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Miramar.

En llamada telefónica grabada por Telemundo 51 se escuchó a la joven -desde el centro de detenciones de Broward- expresar su temor de ser trasladada a otro estado.

Lo más leído hoy:

“Tengo miedo de que me trasladen a otro estado porque se las están llevando para Luisiana, para Texas. Y eso sí me da miedo, que me trasladen para otro estado”, dijo Beatriz Monteagudo.

En declaraciones al citado medio, Johan Ariel, amigo de la joven, evocó la frustración del pasado lunes cuando, tras desearle suerte, le pidió que le escribiera al salir de su cita. Sin embargo, no le escribió.

“En el momento en que me llama ella estalla en llanto. Me dice: ‘Johan, estoy aquí, no se que pasó. No se por qué me detuvieron. Somos 18 personas”, relató Ariel.

La abogada Rosaly Chaviano dio su opinión sobre lo que está ocurriendo, un fenómeno que también tiene desconcertados a los mismísimos abogados.

“Realmente no sabemos en sí... porque oficialmente no lo ha dicho ICE, por qué están deteniendo a estas personas, pero lo que estamos viendo son estas detenciones basadas en violaciones a las condiciones de las I-220A. Definitivamente, si no hay violaciones cometidas por estas personas, ese puede ser un argumento para poder decirle a ICE que estas personas están dispuestas a cumplir con lo que ellos le pidan, ya sea una fianza, ya sea condiciones adicionales”, explicó Chaviano.

“Lo que nos preocupa es que ellos extiendan esta interpretación de la deportaciones expedita a aquellas personas que no estén en estos momentos en una corte de deportación. Los que son I-220A sin corte", añadió la letrada, quien precisó que hay que prepararse para tales circunstancias.

Mientras tanto, la madre de la joven Beatriz Monteagudo está desesperada en Cuba.

“No sabemos nada prácticamente de nuestra hija. Una niña que había hecho todas sus cosas. Se había presentado en la corte. Tenía permiso de trabajo. No ha cometido ningún delito. ¡Qué situación para los jóvenes que salen de este país atravesando fronteras y entonces encima los dejan tenidos!”, lamentó.

“Entonces ¿Dónde es que se busca la libertad?”, cuestionó la madre de la joven.

Encima en este caso se suma que Beatriz Monteagudo no tiene soporte económico para pagar un abogado y tienen que esperar a que el gobierno le asigne un abogado de oficio. Así lo precisó su amigo Yohan Ariel, quien tampoco lo tiene fácil, pues él es un caso de CBP One y, aunque aplicó a la residencia, tampoco tiene un estatus firme.

¿Dónde están las cubanas detenidas por ICE el 10 de marzo?

Además de Beatriz Monteagudo, los nombre de las otras cubanas que fueron detenidas por ICE el pasado lunes son Laura de la Caridad Sánchez, Yadira Cantallops Hernández y Denice Reyes.

Laura de la Caridad Sánchez, de 26 años, trabaja, estudia enfermería y tenía fecha de corte para diciembre.

En el caso de Yadira Cantallops Hernández, es madre de un niño pequeño nacido en EE.UU. y tenía fecha de corte en abril. En el caso de Denice Reyes, aunque entró al país en 2022 con su esposo, a él le han puesto un sistema de monitoreo permanente, pero ella, en cambio, quedó detenida.

El periodista Daniel Benítez se mantiene en contacto con los esposos de dos de ellas, quienes se han mostrado muy nerviosos en las últimas horas porque ya se concretó el traslado que temía Beatriz Monteagudo.

En un reporte más reciente, Benítez precisó que las cubanas detenidas -un grupo que el comunicador cifra en cinco o seis- se mantienen juntas y fueron trasladadas en avión primero a Arizona y luego a San Diego, California.

Según el testimonio del esposo de una de las afectadas, el oficial que las atendió dijo a las mujeres que no se preocuparan, que el “proceso” no demora más de siete días.

Sin embargo, permanece la incógnita sobre el destino final de las jóvenes, quienes según el testimonio de ellas mismas estarían recibiendo una buena atención.

Conforme pasan los días crece la interrogante sobre el por qué son mujeres con I-220A las que están siendo detenidas.

En redes sociales, numerosos internautas deslizan todo tipo de hipótesis.

Hay quienes creen que el gobierno percibe a los hombres como una fuerza de trabajo más efectiva.

Otros, en cambio, opinan que con la potencial deportación de miembros del sexo femenino el gobierno se quita de encima la posibilidad de que esas mujeres tengan hijos en territorio estadounidense; ello teniendo en cuenta que la eliminación del derecho de ciudadanía por nacimiento es uno de los caballos de batalla de la actual Administración.

Sin embargo, no hay una razón oficial para el hecho de que sean todas mujeres las cubanas con I-220A que han sido detenidas en los últimos días.

¿Qué es el formulario I-220A?

El formulario I-220A, conocido como “Orden de Libertad Bajo Palabra”, es un documento que permite la liberación de individuos de la custodia federal bajo ciertas condiciones.

Entre ellas, se encuentra la obligación de presentarse a audiencias migratorias y no violar leyes locales o federales.

Sin embargo, este estatus no se considera una admisión oficial al país ni otorga beneficios migratorios, lo que deja a los beneficiarios en una situación legal incierta.

Uno de los principales inconvenientes del I-220A es que los migrantes cubanos liberados bajo esta condición no son elegibles para ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, ya que no se les considera “inspeccionados y admitidos” en el país.

Esta restricción afecta a miles de cubanos que han ingresado en los últimos años y esperaban obtener la residencia permanente.

Expertos en leyes migratorias recomiendan a quienes se encuentran en esta situación que busquen asesoría legal especializada.

Es crucial cumplir con todas las condiciones establecidas en el formulario I-220A y asistir puntualmente a las citas programadas con las autoridades migratorias para evitar complicaciones adicionales.