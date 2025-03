Niños cubanos regresan este lunes a la escuela tras un fin de semana sin luz: "No hay agua, no hay merienda, no hay nada"

Vídeos relacionados:

Este lunes, miles de niños cubanos reanudaron sus clases en medio de un panorama desolador tras un fin de semana marcado por prolongados apagones y la falta de agua potable en varias provincias del país.

La situación ha generado una ola de indignación entre los padres, quienes cuestionan la exigencia del gobierno de enviar a sus hijos a la escuela sin condiciones mínimas para su bienestar. En muchos lugares no hay ni pan para las meriendas, por la escasez de harina, la falta de agua y de corriente.

Las redes sociales se han inundado de comentarios de ciudadanos denunciando la precariedad en la que los menores tendrán que asistir a clases, sin correcta higiene, sin alimentos y en muchas zonas, sin electricidad.

"Es una falta de respeto, en Matanzas llevamos más de 50 horas sin corriente ni agua, y exigen que los niños asistan a la escuela. Es algo imposible", dijo una internauta.

Situaciones similares se reportan en Santiago de Cuba, donde "no hay electricidad desde las 5 de la mañana, los niños no tienen pan para desayunar, ni hay agua".

Otra madre afectada afirmó que sus hijas no asistirán a la escuela "después de tres días sin dormir bien". "Estamos sin corriente y no se han podido lavar los uniformes. Así no podrán asistir", expresó.

En Villa Clara, una persona criticó la falta de sensibilidad de las autoridades: "Todavía brilla por su ausencia la corriente en Caibarién. ¿Cómo pueden exigir que los niños asistan a la escuela cuando a esta hora siguen llorando por el calor y los mosquitos?".

En La Habana, una usuaria explicó que muchas zonas continúan sin electricidad ni agua, lo que impide el descanso tanto de los niños como de los maestros.

El Ministerio de Educación de Cuba anunció el domingo ajustes en el cronograma escolar por la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que obligó a adaptar las actividades a las condiciones de cada territorio.

La mayoría de las instituciones reanudarán sus clases el lunes 17 de marzo, pero en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque se pospusieron hasta el martes 18 de marzo.

Las autoridades flexibilizaron el uso del uniforme escolar y permitieron que los estudiantes asistan sin él. Sin embargo, la medida no ha sido suficiente para calmar la frustración de padres, quienes exigen condiciones dignas para la educación de los niños cubanos.

