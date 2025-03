Cubana revela "detalle" que le sorprende de España y usuarios reaccionan: "No es capitalismo; es civilización"

El video de una cubana en España ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir su sorpresa al ver cómo los conductores respetan los semáforos peatonales en ese país. La creadora de contenido Karlita (@yo_soykarlita) mostró en TikTok su asombro ante una escena cotidiana en muchas partes del mundo: los carros deteniéndose automáticamente cuando los peatones pulsan el semáforo para poder cruzar.

"Miren, señores, esto es una zona bastante transitada. Aquí, como pueden ver, pasan bastantes carros. Entonces, lo normal sería en mi país, Cuba, que tú esperes a que pasen los carros para cruzar. Pero aquí no. Aquí tocas esta señalización y esperas ahí el semáforo. ¿Ven el muñequito en rojo? Bueno, pues cuando se ponga en verde nosotros podemos caminar y automáticamente, miren, los carros tienen que parar para que nosotros podamos pasar. Bienvenido al capitalismo, my love", expresó Karlita en su video.

En apenas 17 horas, el video superó las 24 mil visualizaciones y cientos de comentarios, donde los usuarios reaccionaron de manera dividida. Algunos defendieron su punto de vista, mientras que otros aseguraron que su asombro no tiene que ver con el capitalismo, sino con la educación vial y la civilización.

Uno de los comentarios más destacados fue el de la propia creadora, quien aclaró: "Cualquier persona que venga de Cuba y lleve poco tiempo en España se asombra con lo más mínimo. Si llevas años acá recuerda tus inicios y si eres extranjero visita Cuba y entenderás por qué mi asombro".

Otros usuarios discreparon con Karlita y aseguraron que lo que ella describe no es capitalismo, sino normas de tránsito bien aplicadas. Un usuario escribió que no es capitalismo, sino educación vial, comentario que recibió más de 58 reacciones. Otro internauta afirmó que se trata de civilización. Un usuario español corrigió a Karlita señalando que en España no hay carros, sino coches o vehículos. Otro seguidor agregó que aunque no hubiera semáforo, también se paran para que pase el peatón, porque sin semáforo el peatón tiene prioridad. Alguien más comentó que Cuba también lo tendría si no fuera por el régimen que tiene, a lo que Karlita respondió: "Así mismo".

En otro comentario, Karlita explicó que en Cuba hay semáforos, pero no hay educación vial ni timbres en los semáforos y que los coches no paran en los pasos peatonales. Otro usuario señaló que España no es capitalista, sino que tiene un gobierno socialista. Un seguidor advirtió que no todos respetan los semáforos. Otro comentario ironizó con la frase "Sánchez dimisión" en referencia al presidente del gobierno español. Un internauta afirmó que tenía razón y que había visto videos de Cuba que parecían mostrar un país abandonado por la mano de Dios. Otro insistió en que lo que Karlita describió no es capitalismo, sino educación. Un usuario puntualizó que en España la gente respeta al peatón, pero que no es cuestión de capitalismo, sino de conciencia y respeto. Finalmente, alguien comentó que era un reflejo de la civilización y otro preguntó con incredulidad si en Cuba pasaban tantos coches como para que no diera tiempo a cruzar.

El asombro de Karlita no es un caso aislado. En los últimos meses, una cubana en Tenerife se mostró sorprendida por la estabilidad eléctrica y la abundancia en los supermercados, algo impensable en Cuba. Otra cubana que trabaja en el sistema de salud español afirmó que la digitalización y la autonomía médica son incomparables con la precariedad en la isla. Un cubano residente en España reflexionó sobre la nostalgia y las raíces, defendiendo que extrañar Cuba no significa querer volver a vivir allí.

El fenómeno de los cubanos emigrados relatando su choque cultural sigue creciendo en redes sociales, generando debates sobre el desarrollo, la educación vial y el contraste entre los sistemas de gobierno.

El video de Karlita, más allá de una simple anécdota sobre semáforos, refleja una experiencia común entre los cubanos que llegan a España y se enfrentan a una nueva realidad.

Aunque para muchos lo que ella describe pueda parecer obvio, para quienes han vivido en Cuba, donde las normas de tránsito son menos respetadas y la infraestructura es precaria, este tipo de detalles se convierten en pequeñas sorpresas que evidencian las profundas diferencias entre ambos países.