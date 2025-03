Una cubana en España (@legmy_) ha causado revuelo en TikTok tras compartir un video en el que confiesa su dificultad para hacer amigos. "Llevo 7 años en España. En los 7 años que llevo aquí no he hecho ninguna amiga. Ni una sola. Todas las amistades que tengo son viejas mías. No sé, no se me da socializar y cada día que pasa siento que me da vergüenza aproximarme a la gente o iniciar un tema de conversación. Dime si te pasa exactamente lo mismo o soy yo que tengo un problema", expresó la joven.

El video rápidamente se hizo viral y ha generado un intenso debate en los comentarios, donde muchos usuarios compartieron experiencias similares. Algunos aseguraron que también han tenido problemas para entablar amistades con españoles, mientras que otros defendieron que el tema no es de nacionalidad, sino de actitud y circunstancias. "Yo soy español, y a mí me hace gracia cuando escucho que los españoles somos muy sociables. Creo que para nada. Somos gente de calle, pero con nuestro entorno cerrado", comentó un usuario.

Lo más leído hoy:

Otros argumentaron que todo depende de la región y de la disposición personal. "Vivo hace 23 años aquí y sí que tengo buenísimas amigas españolas. Creo que es cuestión de las circunstancias", opinó una usuaria. Mientras tanto, una cubana residente en Valencia respondió: "Yo también vivo en Valencia y me pasa lo mismo". En Andalucía, según algunos comentarios, la situación podría ser distinta, ya que "allí la gente es más empática, pero al principio cuesta integrarse".

El debate también puso sobre la mesa el impacto de la edad y la tecnología en la construcción de amistades. "Creo que la culpa es de las nuevas tecnologías y las redes sociales. La gente prefiere el móvil para socializar", comentó un usuario, mientras que otro señaló que "las amistades en España suelen formarse desde la infancia y se mantienen a lo largo de los años". En ese sentido, algunos creen que es difícil insertarse en grupos ya formados.

El video ha servido para evidenciar una realidad que afecta a muchas personas, especialmente a migrantes que llegan a un país con costumbres distintas. Aunque algunos ven la falta de amistades como una cuestión personal, otros consideran que es un reflejo de la cultura española y de la dificultad para integrarse en ciertos entornos sociales.

Preguntas frecuentes sobre la dificultad de socialización de cubanos en España