"Mientras pueda, voy a seguir yendo": Cubana en EE.UU. cuenta su experiencia en el aeropuerto al regresar de Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos aseguró que, a pesar de los temores difundidos en redes sociales, pudo regresar sin problemas de su más reciente viaje a Cuba, el cuarto que hace.

En un video publicado en TikTok, la usuaria @yusgeanny85 relató su experiencia tras viajar a la isla del 19 al 23 de marzo. “Me arriesgué con un montón de miedo y de nervios. Entré igual que las otras tres veces que he venido”, contó ya desde el aeropuerto en Miami la cubana que posee residencia CU6.

Lo más leído hoy:

La creadora explicó su interacción con las autoridades migratorias a su regreso, que ocurrió de manera similar a sus tres viajes anteriores a la isla. “Me dijeron ‘espera un momento que el oficial te va a terminar de procesar en la oficina’. Me llevaron al cuartico, le entregaron mi pasaporte al de la computadora y en menos de dos minutos me llamaron. Me lo devolvieron y me dejaron continuar”, detalló.

A pesar del proceso repetido, la cubana dejó claro que su prioridad es su familia. “A mis hijas y a mi mamá yo no las puedo dejar de ver. Entonces, mientras pueda, voy a seguir yendo, aunque sé que uno siempre tiene riesgo”, afirmó con determinación.

Su testimonio surge en medio de una ola de especulaciones en redes sociales sobre supuestas restricciones a los cubanos residentes en EE.UU. que desean visitar la isla. “Las redes nos vuelven locos con tantas noticias que no son oficiales. Yo adelanté mi viaje por si después no podía ir”, explicó en el mismo video.

Los comentarios en su publicación reflejan una mezcla de apoyo, agradecimiento e incertidumbre. Algunos usuarios se identificaron con su experiencia, mientras que otros señalaron que aún no existe una prohibición oficial sobre estos viajes. “La gente se ataca, pero en ningún momento han dicho que no van a dejar entrar”, opinó una internauta.

Este nuevo testimonio, compartido hace unas horas en TikTok, se suma a otros similares publicados en la misma red. A inicios de marzo, otra cubana con residencia CU6 relató que el regreso a EE.UU. fue rápido y sin preguntas adicionales. “No me cuestionaron absolutamente nada”, dijo @gretel_ap.

También el usuario @blued_diamond, residente en Kentucky, aseguró que no fue llevado a revisión secundaria tras regresar de Cuba.

El temor a restricciones migratorias ha aumentado en los últimos días tras reportes de que la administración Trump estaría considerando prohibir el ingreso a residentes cubanos y venezolanos como parte de una nueva política migratoria.

A esto se suma la cancelación del parole humanitario, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional, que afectará a más de medio millón de migrantes, entre ellos miles de cubanos que podrían perder su estatus legal a partir del 24 de abril.

Mientras se mantiene la incertidumbre, la mayoría de estos relatos coinciden en que no existen cambios oficiales que impidan a los residentes cubanos viajar a su país de origen, aunque reconocen que cada caso puede variar según el estatus migratorio y el historial de entrada al país.

Preguntas frecuentes sobre viajes de cubanos a Cuba desde EE.UU.