María Elvira Salazar resta importancia a filtración de chats militares en EE.UU: Estos son sus argumentos

La congresista cubanoamericana, María Elvira Salazar, ha restado importancia al grave error cometido por el alto mando militar estadounidense, que incluyó a un periodista en un grupo de mensajería privada de altos funcionarios que discutían planes bélicos contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Con frases como "no nos distraigamos por un error" o "que arroje la primera piedra quien nunca haya cometido un error", María Elvira decidió no evaluar la gravedad del asunto y pidió centrarse en el resultado: la muerte de muchos terroristas.

"Una de las tareas principales de nuestro equipo de inteligencia es matar terroristas, y eso es exactamente lo que hicieron con los hutíes. Recuerden, Biden había sacado a los hutíes de la Organización Terrorista Extranjera. ¡Lista y simplemente les permitía atacar todos nuestros barcos! ¡No nos distraigamos por un error!", escribió en X María Elvira junto a un fragmento de entrevista donde decía algo similar en la televisión nacional.

"Que arroje la primera piedra quien nunca haya cometido un error. Patriotas como Hegseth y Waltz nunca dejarán de luchar por los estadounidenses. ¡Después de cuatro años de debilidad, es alentador tener líderes con verdadera experiencia militar para restaurar la seguridad de EEUU!", escribió en otra publicación, en ese caso en español, en la plataforma X.

En el apartado comentarios de ambas publicaciones algunos internautas disintieron de la congresista republicana.

"María Elvira, esto no es un 'error'; es negligencia de altos miembros del gabinete que ponen en riesgo a los militares estadounidenses al usar aplicaciones de comunicación inseguras. Hazlos responsables, es tu trabajo", escribió uno de ellos.

Falta grave que niega la Casa Blanca

La Administración de Donald Trump cometió un error insólito al incluir accidentalmente a un periodista en un grupo de mensajería privada donde altos funcionarios discutían planes bélicos contra los rebeldes hutíes en Yemen.

La filtración generó revuelo en Washington y desató una investigación interna, a pesar de que la Casa Blanca ha intentado restarle importancia al asunto.

Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, reveló este lunes en un artículo titulado "La Administración de Trump accidentalmente me mensajeó sus planes de guerra", que fue añadido a un chat en la aplicación Signal a principios de marzo.

La cuenta que lo incluyó tenía el nombre del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz.

El grupo de mensajería estaba integrado por figuras clave de la administración, como el vicepresidente JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el Secretario de Estado, Marco Rubio, y la directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard.

En la conversación, se discutían detalles estratégicos de ataques contra los hutíes, incluyendo horarios y tipos de armamento a utilizar, según indicó el reportero.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, reconoció que los mensajes parecían “auténticos” y aseguró que el gobierno estaba investigando cómo se incluyó un número no autorizado en la conversación.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó que la administración de Trump hubiera debatido planes militares en un chat privado.

Asimismo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Goldberg de ser un sensacionalista, y dijo que todo ha sido una exageración de su parte y, como María Elvira, decidió concentrarse en el resultado.

El presidente Donald Trump aseguró que no tenía conocimiento del artículo de The Atlantic y restó importancia a la publicación. “No sé nada al respecto. No soy un gran fan de The Atlantic. Creo que es una revista que va a desaparecer”, declaró ante la prensa.