“Vendí mi casa para irme”: Cubanos atrapados en la crisis migratoria no tienen a dónde volver en Cuba

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La crisis migratoria que se intensificó a partir de 2021 en Cuba, dejó una estela de historias inconclusas. Muchas personas no tienen en la actualidad una casa que los acoja para volver a vivir en su país.
Miles de cubanos salieron de la isla empujados por la escasez, los apagones y la falta de oportunidades, con la mirada puesta en Estados Unidos. Sin embargo, no todos lograron llegar. Una parte de ellos permanece atrapada en un limbo migratorio en el sur de México, y en otros países de Latinoamérica y del mundo, sin opciones claras para su futuro.
En ciudades como Tapachula, Chiapas, decenas de cubanos sobreviven sin documentos, sin empleo formal y sin respaldo institucional. Muchos vendieron sus casas, abandonaron a sus familias y lo apostaron todo a un viaje que terminó frustrado. También hay quienes viajan con sus hijos y no consiguen estabilidad económica para asentarse y llevar una vida digna.
El resultado para estos migrantes cubanos es una realidad marcada por la incertidumbre. Ya no pueden avanzar hacia Estados Unidos, pero tampoco tienen condiciones económicas para volver a Cuba que por demás se encuentra en una profunda crisis económica, política y social.
El endurecimiento de la política migratoria bajo la administración de Donald Trump cerró las vías de entrada a Estados Unidos, y aumentó las deportaciones de cubanos desde ese país hacia México.
A esto se suma la cancelación de mecanismos que antes ofrecían alguna posibilidad de solicitar asilo, lo que ha dejado a miles de migrantes cubanos sin alternativas legales para reunirse con sus familias en Miami y en otras ciudades estadounidenses.
Las autoridades mexicanas reciben de forma constante vuelos con cubanos deportados, lo que incrementa la presión en una región ya saturada de migrantes. El gobierno de México mantiene una postura de apertura, pero en la práctica muchos cubanos siguen sin permisos para trabajar o regularizar su estatus.
Ante este panorama, las decisiones se vuelven cada vez más difíciles. Algunos migrantes contemplan regresar a Cuba pese a la crisis que los obligó a salir. Otros optan por permanecer en México en condiciones precarias, y un tercer grupo espera en silencio la oportunidad de intentar nuevamente el cruce hacia Estados Unidos, algún día.
Independientemente de la postura que sostengan, tienen en común un problema de fondo: estas personas lo dejaron todo para perseguir un sueño que no se cumplió, y ahora no tienen un hogar a dónde volver en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la crisis migratoria de cubanos en México
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¿Por qué hay tantos cubanos varados en México?
Muchos cubanos están varados en México debido al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, que ha cerrado vías de entrada y aumentado las deportaciones. Esto ha dejado a miles de cubanos en un limbo migratorio en ciudades como Tapachula, sin documentos ni opciones claras para su futuro.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos deportados desde Estados Unidos?
Los cubanos deportados enfrentan desafíos como la falta de documentos legales, empleo formal y apoyo institucional en México. Muchos sobreviven en condiciones precarias, trabajando de manera informal y sin acceso a servicios básicos, mientras intentan regularizar su estatus o decidir si regresan a Cuba o intentan nuevamente llegar a Estados Unidos.
¿Qué opciones tienen los migrantes cubanos atrapados en México?
Los migrantes cubanos en México enfrentan tres opciones principales: regresar a Cuba, quedarse en México en condiciones difíciles o intentar cruzar nuevamente hacia Estados Unidos. Sin embargo, cada opción implica riesgos e incertidumbre debido a la falta de recursos y apoyo institucional.
¿Cómo ha afectado el gobierno de Trump a los migrantes cubanos?
El gobierno de Trump ha afectado a los migrantes cubanos con políticas de endurecimiento migratorio, eliminando programas que ofrecían vías para solicitar asilo y aumentando las deportaciones. Esto ha contribuido a que muchos cubanos queden atrapados en México sin soluciones claras para su situación migratoria.
¿Por qué algunos cubanos prefieren quedarse en América Latina?
Algunos cubanos prefieren quedarse en América Latina debido a la estabilidad económica y posibilidades de protección en países como Costa Rica y Brasil. La ruta hacia Estados Unidos ha perdido fuerza, y muchos optan por rehacer su vida en la región ante las dificultades para cruzar al norte.
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