Daniela Reyes confiesa sentirse abrumada en Miami: "Estar sola en un lugar que uno no conoce es un reto"

La influencer cubana Daniela Reyes abrió su corazón en una serie de historias compartidas en Instagram, donde habló con total sinceridad sobre cómo está siendo su proceso de adaptación a la vida en Miami, tras salir de Cuba.

“La verdad que los cambios son difíciles, reyes y reinas”, comenzó diciendo la joven, visiblemente vulnerable. “Por mucho que, con el favor de Dios, yo tenga muchas bendiciones y muchas cosas que me facilitan todo, estar sola en un lugar que uno no conoce y hacer cosas sola que uno nunca ha hecho, siempre es un reto”, confesó.

Daniela no ocultó que ha tenido momentos difíciles desde que comenzó esta nueva etapa: “A veces es súper abrumador. He tenido días que me he sentido súper abrumada, que me he sentido como que no puedo ya, no puedo con tantas cosas a la vez”.

Con una mezcla de nostalgia y honestidad emocional, la influencer añadió: “Siento que extraño a la gente que ya llevo varios meses sin ver... Imagino que toda la gente que pasa por situaciones similares me entienda”.

A raíz de su confesión, Daniela recibió una ola de mensajes solidarios por parte de sus seguidores, quienes compartieron sus propias experiencias y le ofrecieron palabras de ánimo, y ella agradeció el cariño recibido: “Ustedes conmigo”, escribió junto al emoji de infinito y un gesto de unión.

“A eso Dani le llamamos el gorrión, todos lo hemos pasado y aún a cada rato tengo mis días que no quiero ni ver a nadie”, le respondió una seguidora.

“A principio es fuerte, pero ya verás que te vas adaptando. Dios te bendiga y te dé muchas fuerzas. ¡Tú puedes!”, le escribió otra usuaria.

El desahogo de Daniela Reyes refleja una realidad que viven muchos migrantes cubanos al llegar a Estados Unidos: el choque emocional de empezar desde cero, en solitario, lejos de sus raíces, incluso cuando todo parece ir bien desde afuera.

