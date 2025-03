"¡Deja que Chocolate se entere!": Cubanos reaccionan a la Mesa Redonda sobre el reparto

Infinidad de críticas y hasta burlas ha provocado entre los cubanos en redes sociales la Mesa Redonda dedicada al reparto. De ser un género censurado y considerado marginal tal pareciera que se ha convertido en un tema de orgullo nacional.

Desde que comenzaran a circular los fragmentos del programa oficialista transmitido este viernes, los cuestionamientos no se han hecho esperar, pero sin duda el gran protagonista es Chocolate MC, del que se espera una reacción explosiva muy pronto al ver su nombre en la Mesa de Redonda.

“¡Deja que Chocolate se entre!”; “Wow Pedro en la Mesa Redonda ya lo vi todo”; “Una victoria de Chocolate MC”; “Todos son chocolaticos andantes”; “Tenían que entrevistar al Choco pa’ que les diga de dónde salió”; “Definitivamente Chocolate es un salvaje”; “Hablar del reparto es hablar de mi. Att: Chocolate MC”; “Homenaje a Chocolate MC en la mesa retonta”; “Y pensar que a Chocolate desde su inicio lo censuraron”; “Ay, ay, ay ahora sí le da a Chocolate”; “Bebeshito en el noticiero y Ja Rulay en la Mesa Redonda, ahorita sale El Payaso en Palmas y Cañas”, opinaron usuarios en las redes.

El Taiger, Oniel Bebeshito, Ja Rulay, Charly & Johayron, Chocolate MC, Dany Ome y Kevincito el 13 fueron algunos de los reparteros que aparecieron en las imágenes compartidas por la Mesa Redonda, y aunque son exponentes que buena parte de su carrera la han impulsado en Miami, los asistentes al programa se vanagloriaron al decir que es una “música cubana que consumen todas las clases sociales” en la isla.

Muchos internautas repararon en el hecho de que la Mesa Redonda dedique un programa a este tema en medio de la crisis generalizada que atraviesa la isla: “Caballero con tantos problemas que hay”; “Esto tiene que ser mentira, en Cuba no puede ser que no haya problemas más grandes que las canciones de reguetón, últimamente no entiendo por qué le están dando visibilidad, recuerdo una vez años atrás que criticaron fuertemente a El Chacal en el noticiero por una canción, a Osmani también lo criticaron durísimo en el Granma”; “¿Es la Mesa Redonda o un podcast?”; “Cuba sin corriente y ellos hablando de reparto”; “Si en un país donde hay tantos problemas agarran un programa televisivo para hablar de estos temas, es porque realmente tienen la realidad bien distorsionada, esto verdaderamente es penoso”.

