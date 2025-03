Cubana residente en EE.UU. que va a la isla con frecuencia: "Entro y salgo todas las semanas; no tengo por qué tener miedo"

Una cubana residente en Estados Unidos ha generado debate en redes sociales tras asegurar que viaja a Cuba todos los domingos y regresa sin haber enfrentado dificultades con las autoridades migratorias a su regreso al país norteamericano.

El testimonio fue compartido en un video publicado por el creador de contenido Dairon Cano (@dairon_cano_aguila) desde un aeropuerto estadounidense, donde entrevistó a la mujer, quien esperaba abordar un vuelo hacia La Habana. Según explicó, ha viajado con frecuencia a la isla desde que obtuvo su residencia y nunca ha tenido problemas al reingresar a EE.UU. “Paso por inmigración, me preguntan a qué fui a Cuba, qué tiempo estuve allá, les digo y entonces cogen mi residencia, me ven en el sistema y me dicen ‘bienvenida a casa’”, relató.

La mujer afirmó que no teme las advertencias que circulan en redes sociales sobre supuestas restricciones migratorias para quienes, como ella, viajan con frecuencia a la isla. “Yo entro y salgo todas las semanas, no tengo por qué tener miedo”, dijo al ser preguntada al respecto por Dairon Cano, quien confesó haber cancelado recientemente un viaje por temor a posibles consecuencias migratorias.

Su testimonio ha generado un fuerte debate en TikTok, donde cientos de usuarios han expresado opiniones divididas. Mientras algunos apoyan su derecho a viajar y destacan que cada caso migratorio es diferente, otros cuestionan cómo puede costear viajes semanales, e incluso la acusan de arriesgar su estatus migratorio.

“¿En qué trabaja si solo está dos días en EE.UU. a la semana?”, “Eso no le va a durar mucho”, y “Ella misma se está chivateando”, fueron algunos de los comentarios. También hubo quienes infirieron que es "mula" o le reprocharon “alimentar la dictadura” con sus viajes frecuentes.

Este testimonio se suma a otros compartidos recientemente por cubanos residentes en EE.UU. que han viajado a la isla en medio de un clima de creciente incertidumbre migratoria. Una de las experiencias más recientes fue la de la usuaria @yusgeanny85, quien relató que fue llevada al “cuartico” a su regreso de un viaje a Cuba, pero pudo reingresar sin contratiempos.

“Me arriesgué con un montón de miedo y de nervios. Entré igual que las otras tres veces que he venido”, afirmó la mujer, que posee residencia CU6, y dejó claro que su prioridad es su familia en la isla.

Además, otras residentes como @gretel_ap y @blued_diamond también compartieron sus experiencias, asegurando que regresaron de Cuba sin interrogatorios ni demoras.

Estos relatos contrastan con la ola de rumores en redes sociales sobre posibles restricciones a los viajes de residentes cubanos a su país de origen. Según versiones no oficiales, la administración Trump evaluaría prohibir el reingreso a EE.UU. de ciertos residentes cubanos y venezolanos, lo que ha provocado alarma entre quienes mantienen vínculos familiares en la isla.

A ello se suma la reciente revocación del parole humanitario, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional, que afectará a más de medio millón de migrantes, incluyendo a miles de cubanos, a partir del 24 de abril.

Mientras no se confirmen cambios oficiales, la situación migratoria de los cubanos en Estados Unidos sigue marcada por la incertidumbre, y las experiencias personales compartidas en redes sociales continúan alimentando un debate creciente entre la comunidad migrante.

