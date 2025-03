Joven cubano con elefantiasis recibe un scooter eléctrico gracias a la solidaridad desde Miami

El joven cubano Dayan Sotolongo, quien padece elefantiasis en ambas piernas, ha recibido un scooter eléctrico gracias a la solidaridad de varios compatriotas radicados en Miami.

La noticia fue dada a conocer por el propio Dayan a través de un video donde muestra su felicidad al poder desplazarse con facilidad.

El regalo fue gestionado por el activista Osvany Sánchez, conocido en redes sociales como Pesca en Miami, con la colaboración del influencer El Explotao y otras personas que contribuyeron para hacer posible la entrega del vehículo en La Habana.

"Yo sé que no voy a poder ayudar a todos, pero siempre voy a dejar mis bendiciones en cada acción que haga con cada persona necesitada", expresó Sánchez al agradecer el apoyo recibido.

Dayan le había solicitado públicamente el scooter hace alrededor de un mes. El joven enfrenta desde hace años grandes dificultades para caminar, al punto que solo puede recorrer una cuadra o cuadra y media antes de agotarse por completo.

Aunque Pesca explicó en ese momento que no tenía una agencia para trasladar el vehículo desde Estados Unidos, pidió ayuda a sus seguidores, quienes pronto respondieron al llamado.

"Dios te bendiga, papá, qué alegría en su rostro", comentó ahora en Facebook emocionado, al ver el video donde Dayan prueba por primera vez el scooter dentro de su hogar.

Un largo camino de lucha y espera

Dayan Sotolongo, de 20 años, padece de linfedema en grado cuarto en ambas extremidades, una condición grave que ha intentado tratar en Cuba sin éxito desde su infancia.

Pero además de su enfermedad, enfrenta un complejo proceso burocrático que le ha impedido acceder al tratamiento adecuado. Tras un año haciendo trámites y pidiendo ayuda en Internet, continúa sin poder viajar a España a operarse.

Según denunció en febrero, el gobierno (el Ministerio de Salud Pública) le ha negado el documento que explica que en Cuba no hay cura para él, necesario para tramitar una visa humanitaria.

Gracias a donaciones, él reunió el dinero necesario para pagar el pasaje y el ingreso en España, donde una doctora le ofreció tratarlo. Sin embargo, en una tragedia familiar ocurrida en diciembre, la especialista perdió a su esposo e hijo durante el fenómeno natural de la DANA en Valencia y aún está bajo terapia.

Dayan espera ahora que la doctora se reincorpore o que le asignen otro médico para operarse. "Si Dios permite y me permite este gobierno salir, porque necesito un autorizo antes", explicó.

"Me lo han negado unas cuantas veces... Como mismo al muchachito Damir no se lo han dado, a mí posiblemente no me lo han dado todavía", subrayó.

Sin el apoyo necesario del sistema de salud cubano y con una pensión social de apenas 1,500 pesos cubanos, Dayan sobrevive gracias a la solidaridad de personas que lo ayudan con comida y dinero.

Mientras tanto, sigue luchando por salir del país y recibir un tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida.

El regalo del scooter eléctrico, aunque representa un gran alivio en su movilidad diaria, es solo un paso más en un camino lleno de dificultades y espera.

