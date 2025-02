Joven con elefantiasis sigue en Cuba sin poder viajar a España a operarse

El joven cubano Dayan Sotolongo, quien padece de elefantiasis en ambas piernas, continúa sin poder viajar a España a operarse después de un año haciendo trámites y pidiendo ayuda en Internet.

Dayan habló en directo por Facebook con el activista identificado como Pesca en Miami, y denunció que en este tiempo el gobierno (el Ministerio de Salud Pública) le ha negado el documento que explica que en Cuba no hay cura para él, necesario para tramitar una visa humanitaria.

El joven de 20 años de Pinar del Río, que apenas puede caminar por su enfermedad, vive alquilado en La Habana y sobrevive gracias a la ayuda de personas que lo mantienen con comida y dinero.

Según contó, en octubre lo contactó una doctora de España dispuesta a operarlo.

Desgraciadamente, durante el fenómeno natural de la DANA ocurrido en diciembre en Valencia, el esposo y el hijo de la especialista fallecieron y ella aún se encuentra bajo terapia.

"Por eso no he podido irme todavía. Estoy en espera...", afirmó.

El muchacho explicó que en marzo deben avisarle desde España si la doctora se reincorpora o le asignan otro médico, y le dirán la fecha del viaje. "Si Dios permite y me permite este gobierno salir, porque necesito un autorizo antes", aclaró.

"Que me den el autorizo, como mismo al muchachito Damir no se lo han dado, a mí posiblemente no me lo han dado todavía, y me lo han negado unas cuantas veces...", recalcó.

Gracias a la solidaridad de mucha gente, Dayan poco a poco logró reunir el dinero para pagar el pasaje y el ingreso en España. El tratamiento debe durar unos dos años, ya que él padece linfedema en grado cuarto en ambas extremidades, una dolencia muy grave.

En mayo del año pasado, el humorista Andy Vázquez hizo una directa para recaudar dinero.

"Lo único que le falta para poder irse a España es el dinero del pasaje. Como ustedes pueden observar sus piernas, él tiene que ir en primer clase porque no cabe en un asiento regular. El pasaje en primera vale 1,700 dólares (promedio) y el de su hermana, 800. Sería un total de 2,500 dólares", detalló Andy entonces.

