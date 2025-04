Cubano víctima de fraude migratorio ahora enfrenta riesgo de deportación en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Un joven cubano identificado como Ariel Rodríguez Gutiérrez fue detenido por agentes de inmigración durante una cita ante las autoridades para ajustar su estatus migratorio, denunció la familia.

Rodríguez Gutiérrez, quien obtuvo un parole en la frontera cuando ingresó a EE.UU., acudió el pasado 25 de febrero a una entrevista en las oficinas de inmigración esperanzado en recibir noticias positivas de su caso tras haber sido víctima de un fraude.

“Él estaba muy contento, pensábamos que por fin íbamos a obtener la residencia”, contó su prometida Lisandra Torres.

Contó que al concluir la cita, dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron alegando que tenía una orden de deportación pendiente.

La familia explicó al canal Telemundo 51 que Ariel cruzó la frontera y recibió un parole humanitario.

Posteriormente, vivió en Tampa y luego se trasladó a Miami, donde comenzó el proceso para obtener la residencia. Sin embargo, su solicitud fue negada, por un error de un supuesto abogado que no notificó el cambio de dirección.

La abogada Ralip Hernández, quien ahora representa a Rodríguez Gutiérrez, asegura el joven "pagó por servicios legales que nunca se brindaron adecuadamente. No realizaron el cambio de dirección ante inmigración, por lo que no recibió notificaciones sobre su audiencia en corte", explicó Hernández.

Dijo que al no asistir a la audiencia, se le emitió una orden de deportación en ausencia.

Lisandra Torres denuncia también las precarias condiciones que Ariel ha enfrentado desde su traslado al centro de detención de Krome, y ahora en Arizona, donde fue recientemente reubicado. “Me dijo que estuvo 10 días sin poder bañarse ni afeitarse. Está mal de salud y con mucha ansiedad”, afirmó.

El viernes pasado, Ariel tenía una audiencia con un juez migratorio, pero no pudo comparecer porque fue trasladado, lo que impidió que el juez emitiera una decisión. “El juez no tiene jurisdicción si el detenido no está presente, ni físicamente ni por videollamada”, detalló la abogada.

Por ahora, se ha presentado una moción para detener su deportación, pero el proceso podría demorar debido a su actual ubicación en Arizona.

“Lo único que pedimos es justicia, que alguien averigüe qué pasó”, concluyó Lisandra Torres con la esperanza de que Ariel pueda tener una nueva oportunidad para regularizar su situación en Estados Unidos.

En las últimas semanas varios cubanos, pero con documento I-220A, han sido detenidos durante sus citas con ICE en el contexto de las políticas de deportación de Donald Trump.

Varios cubanos han sido deportados a la isla, pero hasta ahora las medidas no han incluido a inmigrantes beneficiados con los paroles humanitarios que se otorgaron en las fronteras durante la Administración de Joe Biden.

