Cubana con I-220A, presa en California: "No tengo delitos, estar trancada aquí es horrible"

La joven cubana Beatriz Monteagudo Castillo (28 de agosto de 1999) ha explicado en declaraciones a CiberCuba, que estar "trancada" en el Otay Center, de San Diego, California, es "horrible", una "situación muy dura", teniendo en cuenta que ella no ha cometido delitos y que al entrar por la frontera de México le dieron un I-220A. Además, ella ya tienen en marcha su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Monteagudo fue detenida el pasado 10 de marzo tras asistir a su cita en la oficina de Inmigración (ICE) en Miramar (Broward). El 15 de marzo fue trasladada a una prisión común, donde comparte espacio con mujeres que han cometido todo tipo de delitos menores.

"Estando trancada aquí es inevitable que uno piense en tantas cosas. Desde el primer momento que entraste en este país hasta la situación en la que te encuentras en este momento. Es terrible porque por momentos tienes esperanzas, tienes la fe de que vas a salir, de que vas a poder pagar un abogado, que vas a poder pagar tu caso. Tengo mi asilo político y sé que lo voy a pelear y lo voy a ganar, pero llega el momento en que empiezas a escuchar historias de todas; te sientes por el piso, te deprimes, porque no sabes adónde va a llegar la situación... Muchas te alientan y te dicen que hay buenos jueces y hay otras que te dicen que a los jueces no les importas, que cuando llegan a la Corte, ya vienen con la decisión tomada. Es horrible la tensión que tiene uno aquí adentro; más la preocupación de no enfermarte porque no comes bien, no duermes bien; más la tensión porque no sabes qué va a pasar. La verdad, es una situación súper dura", dijo.

La joven, de las primeras cubanas detenidas con I-220A, explica que ella salió de Cuba graduada de técnico en Ciencias Médicas, entró por la frontera a Estados Unidos con la intención de trabajar y estudiar. "Quería tener mi renta, hacer mi propia vida, una vida normal; obtener mi residencia para tener un estatus migratorio en el país; no para ir a Cuba, en ningún momento tenía pensado ir a Cuba desde el momento en que llegué a este país. Yo quería hacer mi vida como una persona de bien. Yo no tengo antecedentes; no he cometido delitos, yo no he hecho nada. Yo sólo me he enfocado en este país en hacer las cosas bien desde el momento en que llegué", añadió.

Ahora mismo, todas las cubanas con I-220A, detenidas por ICE que se encuentran en el Otay Center, de San Diego, están hundidas en la incertidumbre porque los abogados no les dan respuestas y no les cambian las Cortes para California. "No sabemos lo que va a pasar", dijo.

Asimismo explica que los abogados que han puesto la moción al supuesto deportador, que es un agente de ICE, no reciben respuesta. "Supuestamente la fianza hay que ponerla ante el juez, pero al no pasarnos la Corte para acá, desde ICE nos han dicho que los jueces de Miami ya no tienen jurisdicción sobre las cubanas con I-220A".

Preguntada por CiberCuba cuáles son sus planes para el futuro, Beatriz Monteagudo respondió que tiene "los mismos propósitos" desde que entró en Estados Unidos: trabajar, estudiar, hacer su vida. "Quiero construir mi futuro en este país; mi familia, mis hijos. Yo salí de mi país con el objetivo de llegar aquí y comenzar mi vida desde cero. No quería tener mis hijos bajo una dictadura. Quería que mis hijos nacieran en un país libre", concluyó.

Tras la detención de Beatriz Monteagudo, un amigo de la joven, que este año cumple 26 años, abrió una petición en GoFundme.com para recaudar fondos con los que pagar un abogado. De momento, solo han podido reunir 3.600 dólares. La mamá de Beatriz ha pedido ayuda a todos los cubanos, especialmente a los espirituanos residentes en Estados Unidos, ya que la familia es de Sancti Spíritus.

En principio, el abogado experto en Inmigracion Willy Allen, afirmó en una entrevista con CiberCuba, que los cubanos con I-220A no serían ni detenidos ni deportados. Pero sí ha habido detenciones. La congresista republicana María Elvira Salazar intervino y habló con altos funcionarios de ICE para que parara las detenciones de cubanos con I-220A y tras su mediación no han trascendido más arrestos.

Ella ha prometido dar estatus legal a los cubanos con I-220A. Su idea es concederles un parole para que puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Willy Allen cree que no hace falta, como quiere la congresista, presentar una propuesta de ley en el Congreso. A su juicio, bastaría con que el Departamento de Seguridad Nacional firme una orden administrativa que admita que los cubanos con I-220A pueden aplicar a la Ley de Ajuste porque han sido entrevistados y admitidos en Estados Unidos, los dos requisitos que hay que cumplir para aplicar al Ajuste.