ICE libera a cubana con I220-A detenida en Florida tras recibir apoyo de la congresista María Elvira Salazar

La joven cubana Laura de la Caridad González Sánchez, quien vive en Estados Unidos, fue liberada este viernes del centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Florida.

La cubana de 26 años fue arrestada el 10 de marzo, durante una cita rutinaria en la oficina de ICE en Miramar, condado de Broward. Las autoridades le dijeron que había una medida nueva y se quedaba presa con riesgo de deportación. Hubo aproximadamente 18 cubanos detenidos con la misma situación ese día.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, abogó por su liberación desde el inicio y confirmó este viernes la noticia de la liberación de Laura. La republicana expresó su satisfacción por el desenlace positivo de este caso.

"Me reconforta que Laura haya sido liberada del centro de detención de ICE. Desde el momento en que supe de su caso, invitamos a su madre a nuestra oficina y hemos mantenido una estrecha comunicación con su familia. Hablé personalmente con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para solicitar su liberación, recalcando que no tenía antecedentes penales", declaró Salazar en un comunicado enviado a CiberCuba.

Señaló además que Laura tiene un caso de asilo que está pendiente y que no representaba ningún riesgo para la sociedad.

La legisladora republicana por el distrito 27 de Florida también instó a ICE a evitar la detención de cubanos que cuentan con la forma migratoria I-220A, no tienen antecedentes penales y están a la espera de una resolución en su solicitud de asilo.

"Le he pedido a ICE que no detenga a cubanos con I-220A sin antecedentes penales y con casos de asilo pendientes. Destaqué las terribles condiciones en Cuba, donde una dictadura brutal tortura a los disidentes y pisotea los derechos humanos. Desde mi conversación, no tengo conocimiento de ningún otro caso, y si vuelve a ocurrir, lucharé por ellos", añadió.

Laura entró a territorio de Estados Unidos por la frontera sur en septiembre de 2022. La administración Biden le entregó, como a miles de cubanos es su situación, un formulario I-220A. La joven presentó su solicitud de asilo, cuya primera audiencia está programada para el 25 de diciembre de este año.

La inesperada detención encendió las alarmas entre sus familiares, que temieron su deportación a la isla. La noticia de su liberación ha traído alivio a sus seres queridos y a la comunidad cubana que sigue con atención estos casos.

Su caso tuvo un gran impacto en la comunidad cubana con I-220A. Algunas personas se concentraron junto a la oficina del abogado Eduardo Soto, que lleva el caso, para manifestar su apoyo a Laura. Desde allí lanzaron una interrogante a través de los medios:

“¿Por qué están arrestando a personas inocentes que solo huyen de una dictadura, de una tiranía asesina comunista?”.

