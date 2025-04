Deportan a un cubano tras cinco años en EE.UU: Deja atrás a su esposa y dos hijos

Vídeos relacionados:

El escritor Enrique Enrisco lamentó este martes la deportación de un cubano vecino suyo que llevaba cinco años viviendo en Estados Unidos, un hombre que definió como “serio y trabajador”.

“Hoy me entero de que han deportado a un vecino. Es de Placetas. Llevaba viviendo en este país más de cinco años con su mujer y dos hijos. Un tipo serio y trabajador. Doy fe de ello: fue el que puso el piso de mi cocina”, apuntó Enrisco en una publicación en Facebook.

El intelectual y profesor cubano, residente en Nueva York, añadió que su vecino deportado “de momento no parece tener otra opción que sobrevivir en Cuba alejado de esposa e hijos”.

“No escribo esto con ánimo de debatir con nadie. Es más, si alguien intenta justificar algo así lo bloquearé en este muro. Ya estoy cansado de ver a gente aplaudiendo el sufrimiento ajeno”, concluyó el intelectual de forma tajante.

En el apartado comentarios de su publicación, varios internautas lamentaron la crítica situación que están viviendo muchas personas de varias nacionalidades que son honestas y que están siendo deportadas desde EE.UU.

"Lo siento mucho, estamos rotos. Un amigo de mis primos, con I-220 A y apenas 22 años, trabajando como animal fue también deportado. Esto ya no es un juego. Ya no se trata de cómo personalmente nos cae el tipo. Es fascismo rampante. Si no hubo ni delito ni debido proceso, no hay nada que debatir", escribió la profesora Mabel Cuesta.

El periodista Wilfredo Cancio Isla, por su parte, calificó de “indignante” que algunos cubanos estén aplaudiendo por estos días la desgracia de sus propios paisanos.

"Es sencillamente indignante que algunos de nuestros compatriotas en la comunidad del sur de Florida aplaudan la desgracia de su propia gente. Llevo 30 años y meses en este país y nunca he visto tanta desconsideración y falta de solidaridad hacia sus iguales. Hablan como si no nos reconociéramos", acotó Cancio Isla.

Otra internauta reveló que al abuelo de una mexicana amiga suya se lo llevaron delante de hijos y nietos en pleno parking de un Walmart por un DUI en su récord por el que le habían negado papeles hace 30 años.

"Hoy también ICE detuvo a uno de mis clientes. Tiene dos bebitas y su esposa aquí. Llevaba más de 20 años acá. Fue esta mañana y no hemos oído más de él. ¡Qué horror se vive!”, reveló otro testimonio.

"Es irracional e injusto. Una cosa es deportar criminales felones o represores que se ha probado que lo son y otra, muy distinta, es deportar a cualquiera para cumplir cuotas y mostrar a la base política que se están cumpliendo promesas de deportaciones en masa", opinó otro comentarista.

En medio del dolor, también surgieron preguntas legítimas sobre el estatus migratorio de la víctima y las razones detrás de la deportación.

“En cinco años hay tiempo para legalizar su situación”, opinó una usuaria.

Sin embargo, en su publicación Enrique Enrisco no ofreció otros detalles sobre las circunstancias migratorias específicas del cubano deportado.

Algunos hicieron referencia a la lentitud del sistema y puntualizaron que los recientes cambios en las políticas de asilo hacen que ese proceso sea cada vez más difícil.

Cubanos partidarios de las deportaciones

No faltaron quienes se mostraron partidarios de las deportaciones, generando un intenso debate.

"Pueden irse para Cuba o Nicaragua donde van a disfrutar de lo que nos esperaba con el gobierno de Kamala. Nosotros soportamos y ustedes callaron cuatro años ante la traición, el robo y la impunidad de la injusticia. Estamos aquí porque permitimos que nuestros países se convirtieran en una mierda. No entiendo por qué queremos convertir en esa misma mierda al país que nos da una segunda oportunidad", sentenció Leonardo Calvo.

"No veo a ningún dolido recogiendo a los inmigrantes ilegales en su casa ni durmiendo con la puerta abierta. Yo luché 26 años contra el castrismo y si hubiera tenido que entrar aquí de manera ilegal me hubiera quedado allí haciendo lo mismo. Es un grave error normalizar la inmigración ilegal y ya se están viendo las consecuencias en muchos países. Si se viola la ley para entrar a un país ajeno hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias", añadió.

Otro comentarista partidario de las deportaciones cuestionó: “¿Por qué no había diarios reportes y estas indignaciones cuando Obama rompió todos los récords de las mismas? [...] El simplemente los deportaba calladito”.

Deportación de cubanos desde que Trump asumió la presidencia

Desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero se tiene noticia de solo dos vuelos deportación de cubanos: uno con 104 deportados el 27 de febrero y otro con 60 migrantes retornados a la isla el 27 de marzo.

No obstante, el Ministerio del Interior (MININT) hizo referencia a un tercer vuelo -en realidad sería el primero- efectuado el 23 de enero y que no fue reflejado en medios oficiales de prensa.

A comienzos de marzo, Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, negó que la administración Trump hubiera abordado hasta ese momento con el gobierno de la isla el tema migratorio o un posible aumento en el volumen de las deportaciones de ciudadanos de la isla.

"No ha habido ninguna solicitud de esa naturaleza por parte del gobierno estadounidense. Aún no nos hemos sentado a discutir si eso sería posible"", dijo el alto funcionario en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Las negociaciones migratorias entre ambos países han tenido avances y retrocesos en los últimos años. La última reunión bilateral entre Cuba y EE.UU. sobre el tema migratorio tuvo lugar en diciembre de 2024, antes del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Actualmente la situación es desconcertante: Las medidas adoptadas por Trump desde que asumió la presidencia han convertido en deportables a unos 550,000 cubanos.