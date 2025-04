EE.UU. prohíbe a su personal en China tener relaciones sentimentales o sexuales con ciudadanos locales

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos impuso una nueva y estricta política que prohíbe a su personal diplomático, contratistas y familiares con acreditaciones de seguridad en China mantener relaciones sentimentales o sexuales con ciudadanos de ese país.

The Associated Press (AP) informó que la medida fue implementada en enero por el embajador saliente de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, poco antes de dejar su cargo. Aunque algunas agencias estadounidenses ya contaban con restricciones sobre este tipo de vínculos, no existía una política general de “no confraternización” desde la Guerra Fría.

Lo más leído hoy:

La nueva norma abarca a toda la delegación diplomática estadounidense en China continental, incluyendo la embajada en Beijing y los consulados en Guangzhou, Shanghái, Shenyang, Wuhan, así como el consulado en Hong Kong. No se aplica al personal estadounidense en otros países.

Solo se permiten excepciones para aquellos que ya mantenían relaciones con ciudadanos chinos antes de la entrada en vigor de la medida, aunque estos deben solicitar una exención formal que, en caso de ser denegada, deberán optar por finalizar la relación o abandonar su puesto. La violación de la política implica la expulsión inmediata de China.

Motivos de seguridad e inteligencia

La decisión surge tras preocupaciones expresadas por miembros del Congreso estadounidense, que consideraban insuficientes las restricciones vigentes.

De acuerdo con expertos en inteligencia, las relaciones personales pueden ser utilizadas como método de acceso a información sensible. Aseguran que los servicios de inteligencia chinos han empleado tácticas de seducción para infiltrar delegaciones diplomáticas extranjeras, incluyendo la estadounidense.

Peter Mattis, exanalista de la CIA y actual presidente de The Jamestown Foundation, advirtió que el Ministerio de Seguridad del Estado chino continúa utilizando métodos de presión y coerción sobre ciudadanos locales para obtener información de extranjeros. "El MSS está dispuesto a aprovechar cualquier conexión humana para recopilar inteligencia", señaló.

El contexto geopolítico es cada día más tenso

La medida refleja un aumento en los controles internos y externos tanto en China como en Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones bilaterales por temas comerciales, tecnológicos y estratégicos.

Mientras Washington refuerza sus políticas de seguridad, Beijing también ha endurecido sus restricciones sobre sus propios funcionarios, limitando sus vínculos con extranjeros y sus estancias prolongadas en el exterior, que ya eran restringidas.

Hasta enero, los empleados estadounidenses en China estaban obligados únicamente a reportar vínculos personales con ciudadanos chinos, sin prohibiciones explícitas. La nueva política, comunicada verbalmente y por medios electrónicos, representa un cambio drástico en las relaciones diplomáticas bilaterales.

El Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. declinaron comentar al respecto, al igual que el exembajador Burns. Por su parte, el Ministerio chino de Exteriores señaló que “es más apropiado preguntar a Estados Unidos sobre esta cuestión”.

Aranceles impuestos por Trump a China tensan las relaciones bilaterales

Este miércoles Donald Trump anunció un alza de los aranceles para casi todos los países del mundo. Entre los más altos están los impuestos a productos de China con el 34%.

“Respeto mucho a Xi, el presidente de China, pero se están aprovechando de nosotros”, declaró Trump y aseguró que la nueva etapa económica de Estados Unidos requerirá mano de obra legal, reconociendo sutilmente que sus medidas dejarán un duro impacto económico.

En medio de un clima geopolítico cada vez más tenso, la medida de "no confraternización" impuesta por Washington no solo refleja la creciente desconfianza hacia el aparato de inteligencia chino, sino que también subraya cómo las relaciones personales, incluidas las de índole sexual, pueden convertirse en herramientas de espionaje.

Esta medida, que afecta directamente a la vida privada del personal diplomático, expone la profundidad con la que el conflicto entre Estados Unidos y China trasciende lo meramente económico.

Mientras las guerras comerciales y los aranceles continúan escalando, el control sobre los vínculos humanos se convierte en otro frente silencioso donde se libra la competencia por la supremacía global.

Preguntas frecuentes sobre la prohibición de relaciones sentimentales para el personal estadounidense en China