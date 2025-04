"De aquí lo que viene es la residencia": Cubano en EE.UU. con I-220A celebra llegada de permiso de trabajo

“Por poco me da un infarto”, confesó un joven cubano en un video publicado en su cuenta de TikTok @andro_el_talento_oficial, al recibir su permiso de trabajo en Estados Unidos. “El tiempo de Dios es perfecto. Apliqué hace un mes para mi permiso de trabajo... y a los 15 días me llegó el permiso de trabajo y el recibo ya”.

El joven, beneficiario del estatus migratorio I-220A, compartió emocionado que, tras semanas de incertidumbre, había recibido tanto la extensión como el documento aprobado. “Aquí está, no estoy mintiendo”, afirmó mientras mostraba el sobre. “¿Ustedes se imaginan que al I-220A le llegara la residencia? Se va a enterar el mundo”, exclamó.

El video ha generado decenas de reacciones de otros migrantes cubanos. “Yo apliqué hace dos meses y nada”, escribió una usuaria. Otra comentó: “Yo apliqué hace cinco meses y a los 15 días me llegó la carta de la extensión de 540 días y aún nada de la tarjeta”. Un tercer usuario señaló: “Yo voy por cuatro meses y nada, solo me llegó la carta de extensión, pero aún sigo en la espera”.

También hubo quienes compartieron experiencias positivas. “A mí fue igual, en 15 días me llegó”, escribió uno. “Yo hice mi permiso de trabajo por residencia, no por asilo como era el otro, y me llegó en un mes”, afirmó otra persona. “A mí me lo dieron por cinco años”, añadió otro usuario. La frase “pensé que era la residencia” se repitió en varios comentarios, reflejando la ansiedad colectiva ante cada notificación oficial.

El creador del video respondió a muchos comentarios, aconsejando aplicar con seis meses de antelación para evitar contratiempos y recordando que en su caso, el permiso fue procesado bajo la categoría C9. “Así es, en cualquier momento les llega. Bendiciones”, escribió en respuesta a varias consultas.

Su historia se suma a otros casos recientes que ofrecen aliento a los migrantes cubanos en medio de un panorama legal incierto. A inicios de abril, una joven cubana en Miami recibió su residencia tras cuatro años de espera bajo estatus I-220A. Días antes, una madre compartió el momento en que su hijo pequeño, beneficiado con parole humanitario, recibió la residencia en Estados Unidos.

También fue noticia una joven en Las Vegas que ganó su caso de asilo y lo compartió con emoción en redes sociales. En marzo, la cubana Laura de la Caridad González fue liberada del centro de detención de ICE en Florida tras la intervención de la congresista María Elvira Salazar, quien pidió que no se detenga a cubanos con I-220A sin antecedentes penales.

Poco antes, el cubano Dariel López Ramos defendió a la comunidad migrante en un video viral, mostrando el negocio de detallado de autos que construyó en menos de tres años en Estados Unidos.

Estos testimonios contrastan con la creciente incertidumbre provocada por decisiones recientes del gobierno de Estados Unidos. Según explicó el abogado cubano Willy Allen, el Departamento de Seguridad Nacional ha suspendido los trámites de residencia permanente para refugiados y asilados. “En este momento la residencia por la cual aplicaron ya está en un proceso de suspensión”, dijo el letrado en declaraciones a America Tevé.

También advirtió que la revocación del parole humanitario y la paralización de la reunificación familiar afectan directamente a miles de migrantes cubanos, incluso a quienes ya habían sido aprobados para ajustar su estatus migratorio. Allen señaló que muchas personas con el formulario I-220A aún no tienen fecha de corte y, por tanto, no estarían afectadas directamente. Sin embargo, alertó que la demora en los permisos de trabajo y los recientes arrestos de migrantes durante citas rutinarias con ICE podrían responder a una estrategia intimidatoria. “Yo creo que fueron detenidas para mandar un mensaje... el gobierno quiere empujar la idea de que los migrantes se autodeporten”, declaró.

En este escenario, el testimonio del joven cubano que recibió su permiso ha generado un efecto dominó de esperanza. “Gracias por dar ánimo a los que estamos esperando todavía”, escribió un usuario. Mientras las políticas migratorias se endurecen y los procesos legales se tornan más complejos, cientos de cubanos insisten en una misma idea: resistir, documentarse y seguir luchando.

