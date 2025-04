“Yo no viajaría a EE.UU. ahora”: The Guardian alerta sobre detenciones y abusos migratorios

Una columna publicada en el diario británico The Guardian ha encendido las alarmas al advertir sobre los riesgos crecientes de viajar a Estados Unidos, en medio de un clima migratorio que, bajo la administración de Donald Trump, ha recrudecido los controles fronterizos, las deportaciones y los abusos cometidos por autoridades migratorias.

“¿Te gusta que te encadenen y te hagan desnudarte? Sin juzgar, pero si no estás en ese plan, quizás no sea buena idea vacacionar en EE.UU. ahora mismo”, ironiza la autora del texto, Arwa Mahdawi, una columnista británico-palestina con residencia legal en el país norteamericano, que denuncia el tratamiento que están recibiendo no solo los turistas, sino también los residentes permanentes e incluso ciudadanos estadounidenses.

En la publicación, la periodista menciona varios casos recientes que han causado indignación: el de Rebecca Burke, una artista galesa de 28 años que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante 19 días por ingresar con una visa equivocada; el de una mujer canadiense que estuvo dos semanas bajo custodia; y el de dos turistas alemanes, encerrados en un centro de detención por casi dos semanas.

“El encarcelamiento de casi tres semanas por un error burocrático, y ser deportada con grilletes, es sencillamente extremo”, escribe la autora sobre el caso de Burke.

La joven no sabía que necesitaba una visa de trabajo para realizar tareas domésticas a cambio de hospedaje.

La columnista también advierte que los controles fronterizos se están aplicando con especial severidad incluso a ciudadanos de países aliados, como Alemania, Canadá o Reino Unido.

De hecho, señala que el gobierno alemán y el Reino Unido han actualizado recientemente sus alertas de viaje a EE.UU., recordando que un visado no garantiza la entrada al país, y que las autoridades estadounidenses aplican la ley con rigor extremo.

Pero no se trata solo de turistas. La autora denuncia que ni siquiera los residentes permanentes están seguros.

Cita el caso de Fabian Schmidt, un alemán con green card que fue detenido y, según reportes, “violentamente interrogado” y obligado a desnudarse y ducharse con agua fría.

También menciona al palestino Mahmoud Khalil, residente legal en EE.UU., quien fue detenido por su activismo político a favor de Palestina.

En su reflexión final, la periodista asegura que, si no viviera ya en Estados Unidos, no consideraría visitarlo en este momento: “Yo no viajaría a EE.UU. ahora”, afirma.

Y agrega que gastar dinero en turismo en el país equivale a “normalizar una situación anormal”.

“La mayoría de los estadounidenses no votó por Trump, pero el sistema que él encabeza ahora pone en peligro a cualquiera que cruce sus fronteras, incluso con papeles en regla”, denuncia la autora, quien asegura estar considerando medidas de emergencia ante un posible arresto, incluso siendo residente legal.

Aunque el artículo no es una advertencia oficial de The Guardian, ni una guía de viaje formal, la gravedad del tono y el recuento de abusos migratorios han generado impacto entre lectores y medios internacionales.

La columna refleja el ambiente de temor creciente entre visitantes y residentes en EE.UU., y sugiere que el país está entrando en una etapa de autoritarismo agresivo, donde la represión migratoria ya no distingue entre extranjeros, turistas o ciudadanos.

