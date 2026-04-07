Caso de El Insurrecto revela la trampa migratoria que atrapa a los cubanos entre dos gobiernos

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El rapero cubano Leandro Medina Fellové, conocido como Insurrecto, participó el sábado en una audiencia migratoria formal mientras permanece bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Adams, en Natchez, Mississippi, en lo que representa un momento decisivo para su futuro en Estados Unidos.

Las capturas de la videollamada, compartidas por su compañero artístico Baby Lores (Yoandys Lores), muestran a Insurrecto conectado desde una sala institucional con sillas plásticas verdes, vistiendo ropa azul oscura de tipo carcelario.

En la audiencia participaron, además de Baby Lores, el abogado externo Yadel Santiago, el intérprete Andherys De la Cruz (SOSI Spanish), Jonathan Ferri y Kyle Mitchell, así como Robert Helstowski, funcionario de la Oficina del Asesor Legal Principal del ICE (OPLA, por sus siglas en inglés), el organismo que representa al gobierno federal en los tribunales de inmigración y defiende las órdenes de deportación.

La presencia de la OPLA subraya la gravedad del proceso: este organismo es el brazo legal del ICE ante los jueces de inmigración, y su intervención indica que el gobierno federal sostiene activamente el caso contra Insurrecto.

Al día siguiente, Baby Lores publicó en Facebook un mensaje que reflejaba la tensión del momento: "Este fue un día duro… de esos que te aprietan el pecho. No todo lo puedo decir ahora… pero Dios sabe lo que hizo. Seguimos."

El caso comenzó el 3 de diciembre de 2025, cuando Insurrecto fue detenido por ICE en Fort Myers, Florida, tras un accidente de tránsito con presunta conducción bajo los efectos del alcohol.

Lo que comenzó como un incidente menor desencadenó una cadena de traslados: primero al Centro de Detención Florida Soft Side South, luego a un centro en Arizona y finalmente, en enero de 2026, al centro de Natchez.

Entre esos traslados, Insurrecto estuvo recluido en el llamado "Alligator Alcatraz", desde donde envió un audio denunciando condiciones inhumanas.